Darius Slay portará el número 24 en Philadelphia en honor a Kobe Bryant. El nuevo esquinero de las Águilas de Philadelphia, Darius Slay, no tardó mucho en ganarse el cariño de los aficionados de este equipo al brindar tributo a uno de los hijos pródigos de esta ciudad. Durante una plática con sus seguidores en su cuenta de Instagram, el defensivo reveló el número que utilizará a partir de la temporada 2020 de la NFL y por este motivo se ganó varios aplausos.

Darius Slay will wear No. 24 with the Eagles to honor the late, great Kobe Bryant.https://t.co/5W3PWE7iQe — Adam Schefter (@AdamSchefter) March 22, 2020

Cuestionado por un aficionado sobre el dígito que elegirá portar con las Águilas, el esquinero aseguró que será el 24, en un homenaje a Kobe Bryant, quien falleciera junto con otras ocho personas en un accidente aéreo el pasado mes de enero en Calabasas, California.

Darius Slay announced in an Instagram Live stream that he will be wearing #24 for the #Eagles in honor of his childhood hero Kobe Bryant. pic.twitter.com/5NTZIDqsLT — Eagles Nation (@PHLEaglesNation) March 21, 2020

“¿Qué número vestiré?, me voy con el 2-4, hombre. Saldré a brillar con el 2-4 este año. Iré en modalidad Kobe, hombre. Mamba negra, bebé. Descanse en paz el más grande de todos los tiempos, uno de mis jugadores favoritos. Portaré el 2-4 probablemente. Creo que me veré bien con el 24”, declaró Slay, de acuerdo a un twit de John Clark (NBC Sports).

Darius Slay portará el número 24 en Philadelphia en honor a Kobe Bryant, quien fuera nativo esa ciudad

Kobe Bryant, una de las grandes figuras de la historia de la NBA, nació en Philadelphia, Pennsylvania y es uno de los héroes de esta ciudad pese a no jugar nunca con el equipo de esta localidad (76ers).

Breaking: The Lions have traded star CB Darius Slay to the Eagles, a source tells @AdamSchefter. The Eagles and Slay have agreed on a 3-year extension worth $50 million, including $30 million guaranteed. pic.twitter.com/gH8d702ECT — SportsCenter (@SportsCenter) March 19, 2020

Afortunadamente para Slay, el número 24 está disponible en las Águilas. El corredor Jordan Howard lo portó durante 2019, sin embargo, lo dejó vacante al convertirse en agente libre y firmar con los Delfines de Miami. El veloz defensivo ha utilizado un par de dígitos de su ingreso a la NFL en 2013, 30 y 23.

Really get to play for my favorite athlete of all time team!!! Miss ya @kobebryant ✊🏽💯 — Darius Slay (@_bigplayslay23) March 19, 2020

Darius Slay fue cambiado a Philadelphia hace unos días, procedente de los Leones de Detroit. Los Felinos recibieron selecciones de tercera y quinta ronda del Draft 2020. El esquinero firmó de inmediato una extensión con las Águilas por tres años y 50 millones de dólares, 30 mdd garantizados.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.