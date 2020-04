Darío Verón rechazó al América. En el futbol moderno es muy difícil encontrar ‘lealtad pura’ de un jugador a un equipo. Así como Oribe Peralta pasó de América a Chivas, Nicolás Castillo ‘traicionó’ a los Pumas al regresar a Portugal y firmar con las Águilas.

Sin embargo, existen unos pocos ‘caballeros’ que respeten el amor por la playera. Se trata de Darío Verón, ex central de Pumas que se consagró como leyenda del cuadro universitario. De acuerdo a Marco ‘Pikolín’ Palacios, el guaraní rechazó a las Águilas.

“En la etapa de futbolista, yo si lo entiendo (a Castillo), porque estando fuera le ofrecen un muy buen contrato en América, y bueno toma esa decisión. En su momento, siendo compañero mío, también se lo ofrecieron a Verón y, Darío les dijo que no, son decisiones que uno toma como ser humano y se evalúan. Él (Nico) tomó su decisión, yo no lo puedo juzgar porque a lo mejor en su momento vio su beneficio”, explicó Palacios en entrevista con ESPN.

Para Palacios, ‘Nico’ no es un referente auriazul, por lo que su fichaje con América no representa un problema.

“Nico (Castillo) tuvo un buen paso por Pumas, pero yo creo que no alcanzó los estándares de otros jugadores como Marioni, Hugo Sánchez, Cabinho, no sé, hay muchos jugadores centros delanteros en Pumas que marcaron época, pelearon campeonatos, ganaron un campeonato de goleo, creo que no lo hizo mal Nico Castillo, pero tampoco siento que se haya convertido en un referente, en un ídolo para la afición”, externó ‘Pikolín’.