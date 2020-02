Danny Amendola permanecería en Detroit por un año. De acuerdo a reportes, los Leones de Detroit habrían acordado un contrato por un año más con el receptor Danny Amendola. El conductor de FOX y NFL Network, Peter Schrager, fue el primero en comunicar la noticia. Hasta el momento, Detroit no ha confirmado esta información.

En su primera temporada con el equipo, Amendola atrapó 62 pases para 678 yardas. El receptor de ranura apenas pudo saborear una anotación en 2019, sin embargo, semana a semana demostró que era una de las mejores opciones para los múltiples mariscales de campo que llevaron las riendas de la ofensiva de los Leones.

Danny Amendola ha jugado en 12 campañas en la NFL, tras firmar con agente libre no reclutado en el Draft de 2009 por los Carneros de San Luis, y ha defendido cuatro playeras diferentes.

Como jugador de los Patriotas de Nueva Inglaterra ganó un par de Super Bowls, aunque nunca logró brillas con esa franquicia.

En 2018 dejó Nueva Inglaterra para firmar un contrato de dos años con los Delfines de Miami, rival divisional de los Patrios. Después de una sola temporada con los floridanos, Amendola fue dejado en libertad y terminó en Detroit.

A lo largo de 12 años, Danny Amendola ha atrapado 547 pases y totaliza 5,362 yardas; además de 21 touchdowns.

