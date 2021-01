Danna Cortés en la mira de torneos internacionales de playa.

A poco más de un mes de haberse adjudicado el Premio Estatal del Deporte 2020 como Mejor Atleta Convencional por Equipo, Danna Cortés Sánchez, continúa su preparación para eventos internacionales como son los dos Mundiales de Voleibol de Playa a los que asistirá en el presente año.

Con 19 años de edad, la originaria de Coatzacoalcos, señaló que entre sus objetivos en este 2021 se encuentran “seguir cosechando triunfos” por lo que está enfocada en prepararse muy bien para los dos compromisos más importantes en su agenda como son los Mundiales Juveniles de Voleibol de Playa que se pospusieron en el 2020, “uno es el World Tour cuatro estrellas que será en Cancún y el otro es en Tailandia un Sub 19 y 21”.

Danna Cortés Sánchez inició en este deporte a los cinco años de edad “desde los 11 practico el Voleibol de Playa; a mí no me gustaba, pero fue mi papá Gilberto Cortés, mi entrenador, quien me ayudó a querer este deporte”, con el que su gran sueño es “participar en Juegos Olímpicos”, enfatizó.

Al recordar el premio al que recientemente se hizo acreedora, Danna Cortés comentó sentirse “muy feliz por lograr este objetivo; siempre quise conseguirlo desde que empecé a jugar voleibol. Estoy muy agradecida con el IVD, con el COMUDE de Coatzacoalcos y con el municipio por el apoyo que siempre nos dan a mí y a otros deportistas”, indicó.

Este galardón, afirma, tiene dedicatoria especial “a mi familia; a mis papás por apoyarme siempre en mi deporte, en mis momentos buenos como malos; a todos mis entrenadores, como mi papá Gilberto Cortés, como David Torres, Juanita Martínez, Gabriel González. Y a todos mis compañeros porque sin ellos no puede haber llegado hasta aquí”.

La originaria de Coatzacoalcos buscará su calificación a los Juegos Panamericanos Junior que se efectuarán del 9 al 19 de septiembre en Cali, Colombia. Evento organizado por Panam Sports y que reunirá a más de 3 mil 500 deportistas en 41 disciplinas para edades de 14 a 22 años.

