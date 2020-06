Danilinho agarra la borrachera y explota contra Ferretti. Con un par de copas encima, Danilo Verón, mejor conocido como ‘Danilinho’, agarró valor y le dejó un recadito picoso a su ex técnico en Tigres, Ricardo ‘Tuca’ Ferretti’.

A través de una transmisión en vivo, el delantero brasileño realizó polémicas declaraciones donde aseguró que jugaba ‘borracho’ cuando militaba en Tigres.

Posteriormente, Danilinho le mentó la madre a su ex técnico Ricardo ‘Tuca’ Ferretti.

“Y salimos campeones o no, quién corrió dentro de la cancha, pues yo. Que chin.. a su madre el Tuca, grábame eso es buena para que se sepa”, tiró el ex delantero felino que salió campeón en el Apertura 2011.

Tras el duro recado a Ferretti, Danilinho se deshizo en elogios para las grandes figuras del balompié regiomontano: David ‘Chupete’ Suazo, André Pierre Gignac y Rogelio Funes Mori.

En 99 partidos con la casaca de los Tigres, Danilinho anotó 11 dianas y asistió en 20 ocasiones. Tras su paso con los felinos, el carioca continuó su aventura con Gallos Blancos de Querétaro.

“Me salí de Tigres por pendejadas. Miguel (Ángel Garza) no era nada, hoy es presidente. Le pido para ponerme en Tigres y no me dice nada, no contesta, ¿por qué? Porque no es hombre”, sentenció Danilinho.