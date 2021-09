Daniil Medvedev gana el US Open y evita el Grand Slam de Djokovic. Daniil Medvedev privó a Novak Djokovic del Grand Slam calendario al vencerlo en sets corridos (6-4, 6-4 y 6-4) en la final del Abierto de Estados Unidos. El ruso se vio muy superior a Nole y concretó la sorpresa en poco más de dos horas para llevarse su primer título de un torneo grande. Por su parte, el serbio dejó escapar la oportunidad de romper el empate con Roger Federer y Rafael Nadal como el más ganador de Grand Slams.

La final del US Open presentó a los número uno y dos de la ATP y ambos no podían haber tenido un camino más distinto a este juego. Djokovic sufrió en semifinales, pero finalmente venció a su verdugo en Tokio 2020, Alexander Zverev, en cinco sets para acceder a la final. Por su parte, el ruso no tuvo dificultades y despachó, en tres sets, en semis al canadiense Félix Auger-Aliassime.

"Si hay alguien que en este momento merece un título de Grand Slam, ese eres tú".



Elegantes palabras de @DjokerNole hacia Medvedev en su discurso.#USOpen pic.twitter.com/EE81sW5EyP — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) September 12, 2021

El partido no fue como se esperaba. El moscovita rompió el saque de Nole rápidamente y tomó control del primer set. El ruso no se vio desconcentrado por el apoyo de toda la tribuna para el serbio y ejecutó con maestría cada punto. Daniil se llevó la manga inicial por 6-4.

Daniil Medvedev gana el US Open y evita el Grand Slam de Djokovic; consigue su primer Grand Slam en su carrera

En el segundo parcial, las cosas no mejoraron para el número uno del mundo. Medvedev parecía no saber que estaba negando un evento histórico y continuó su dominio en la cancha. Tras romper el saque de su histórico rival, el moscovita atizó un nuevo 6-4 para acariciar el cetro.

¿Cómo festejar ganar un Grand Slam ante Djokovic? Pregúntenle a Medvedev 🤪pic.twitter.com/ttXTrapfPZ — Set Tenis (@settenisok) September 12, 2021

El tercer set aún fue más frustrante para el serbio. Medvedev rompió los dos primeros saques de su rival y tomó una ventaja muy amplia. Solo el apoyo del público neoyorquino pudo desconcentrar al ruso, que cedió su saque y dejó con vida a Novak gracias a una doble falta. Aún arriba por parcial de 5-4, el ruso culminó la faena con su saque y se coronó en el último Grand Slam del año.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen