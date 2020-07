Daniella Chávez compra equipo de futbol. Así como Natalie Portman, Eva Longoria y Jennifer Gardner se animaron a incursionar en el futbol, la modelo chilena, Daniella Chávez, hizo lo propio. La ferviente fanática de las Águilas del América dio a conocer que se convirtió en la accionista mayoritaria del Rancagua Sur de Chile.

A través de su cuenta de Twitter, Daniella Chávez compartió con sus fanáticos su nueva incursión en el mundo del deporte.

Tras el anuncio de la guapa modelo, el propio club confirmó la unión de ambas partes.

Daniella Chávez es apasionada de los deportes. En México, la chilena apoya a las Águilas del América y en muchas ocasiones ha presumido su amor por los azulcremas. A nival internacional, es hincha del Real Madrid. Incluso, la sudamericana presumió en su momento un amorío con Cristiano Ronaldo, ex jugador merengue.

Por primera vez en la historia del futbol femenino estadounidense, California contará con un representante en la National Women Soccer League (NWSL). Se trata de Angel City, equipo que tiene entre sus dueños a celebridades como Natalie Portman, Eva Longoria, Jennifer Garner, Mia Hamm, entre otras grandes figuras.

“Hoy damos un paso emocionante al anunciar el primer grupo de mujeres que son dueñas mayoritarias y dirigentes”, mencionó Natalie Portman en el primer comunicado del club.

The time has come to reshape expectations on & off the soccer field.

This is the place. The time is now. Welcome to the beginning. #WeAreAngelCity pic.twitter.com/M3bvsmiAfm

— We Are Angel City (@weareangelcity) July 21, 2020