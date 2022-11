Daniela Souza Campeona del Mundo en TKD.

Su entrenador es el veracruzano Abel Mendoza, Ganador del Premio Estatal del Deporte.

La taekwondoín mexicana Daniela Souza le dio otra medalla de oro a nuestro país en el Campeonato del Mundo que se realiza en el Centro Acuático Metropolitano de Guadalajara, y así la mexicana se convierte en la sexta mexicana que logra un título en este tipo de justa.

Daniela venció en la final de la categoría menos de 49 kilos a la china Qing Chuo por 2-1. La mexicana aprovechó el gran momento que pasaba luego de vencer en la semifinal a la campeona olímpica y mundial, la tailandesa Panipak Wongpattanakit por 2-1.

En esa semifinal, Souza sorprendió con sus patadas de giro que ha venido trabajado con el entrenador nacional Abel Mendoza, y las cuales ahora aplicó y fueron una de las piezas clave para quedarse con el metal dorado.

En el tercer round ante Panipak, la tailandesa ganaba por 4-0 a la mexicana, pero en los últimos segundos Daniela arriesgó todo y lanzó una patada de giro a la cabeza de Wongpattanakit, y la cual entró para darle cinco puntos y así ganar el round por 5-4 y avanzar de paso a la final.

“Esas patadas fueron la clave, porque son sorpresa y yo soy una atleta que no es del promedio alto en la estatura, y eso es lo que me da mucha fuerza, porque muchos me subestimaron por esa característica y esos recursos, pero eso me ha sacado flote. Contra la tailandesa tenía que aplicar esa patada, salió y así se dan los grandes resultados”, mencionó la bajacaliforniana.

Daniela se mostró feliz de haber logrado esta meta que se propuso después de haber quedado en el quinto lugar dentro del Campeonato Mundial de Manchester 2019.

Abel Mendoza Mora

“Es un honor representar a mi país de esta forma y para mi es único este logro. Tenía esta meta personal de meterme a la zona de medallas después de haberme quedado en el quinto sitio en Manchester 2019, y no me podía detener con tanto trabajo que me costó llegar a esta instancia”, declaró Souza.

En otro resultado, Iker Casas avanzó la primera ronda bye, pero se quedó en la segunda ronda del Campeonato Mundial. El iraní Reza Kalhor ganó el combate en la categoría menos de 68 kilos por 2-0.

Para la cuarta jornada los mexicanos que saldrán a combate son: Paloma García (+73 kilos), Carlos Sansores (+87 kilos) y René Lizárraga (-74 kilos).

