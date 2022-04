Daniel Morán desea el regreso del “Tiburón”.

Daniel Alejandro Morán Cruz, integrante de Charales CF, se dijo aficionado de “hueso colorado” de los Tiburones Rojos de Veracruz, equipo al que esperará paciente a su vuelta a este puerto de Veracruz ya sea en la Primera División de la Liga MX o en Liga de Expansión.

A sus 14 años, Morán Cruz tiene bien claro cuáles son sus gustos en materia de futbol, Charales que es la actualidad que vive, así como los Tiburones Rojos de Veracruz de la Liga MX al que dejó ver en el 2019 cuando la franquicia fue desafiliada, sin pasar por alto al Real Madrid de España.

“No me agrada ningún otro equipo desde que ya no está el Veracruz en primera y de jugadores simpatizaba con Julio Furch, segundo de goleo en el 2015 y campeón de copa”, agregó.

El vivaracho delantero del equipo “charal” vive en un entorno total del futbol, ya que a su papá y a sus tíos por la vía paterna y materna, juegan y les agrada el futbol. Por cierto, todos “hinchan” por los Tiburones Rojos. Excepto su hermano menor que le gustaba el América cuando jugaba contra el Veracruz, “solo por llevar la contra”, apuntó el entrevistado.

Recordó que inició pateando una pelota de futbol cuando tenía 3 años y que de manera organizada lo empezó a jugar con su amigo Emilio Martínez en la Escuela de Futbol Tiburones Rojos de la Liga Municipal, de ahí los colores por los que hincha como aficionado al futbol mexicano, ya que a nivel internacional su equipo es el Real Madrid.

BENZEMA, SU REFERENTE

Y justamente de ese equipo español su jugador referente, Karim Benzema por su olfato goleador y porque en el ataque del equipo “merengue” no da un balón por perdido, características que pretende emular enfundado en el equipo Charales que dirige Carlos Carús Docal de la Juvenil “A”, tanto en la Liga Oropeza como en la Finca Junior.

Sostiene que si bien el francés no es mejor que el portugués Cristiano Ronaldo cuando coincidieron en el Real Madrid, lo que más destaca de Karim es que se ha mantenido vigente en todos estos años, incluso perfilándose como para poder ser campeón de la Champions con el equipo español.

“Las oportunidades que tiene las mete”, así definió a Benzema, incluso es muy certero al momento de cobrar los penales. De los mexicanos, le gusta Raúl Jiménez porque es un delantero completo dentro y fuera del área.

En Charales CF desde hace cinco temporadas, Morán Cruz refiere que le gusta marcar goles, más allá de alguna otra posición que haya desempeñado en todo este tiempo como la de defensa, de hecho en la organización jugando en la Finca Junior marcha segundo en el goleo, “aquí en la Oropeza nos hemos repartido los goles, estoy entre los dos o tres que más anotamos en el equipo”.

Del técnico Carlos Carús dijo que le llama la atención, que no lo regaña, lo corrige, “para que haga las cosas mejor, me equivoco en un ejercicio y me corrige para hacerlo bien en los partidos”.

Recuerda que Dominique Román y Daniel Castillo han sido sus cómplices futbolísticos, ya que se han convertido en los jugadores que más lo han asistido para anotar goles en Charales. “Ya saben a dónde voy a correr y ahí me la ponen, también hacemos muchas paredes”.

QUIERE SER ABOGADO

Si bien y como a todo joven que le gusta el futbol, a Daniel Morán le gustaría ser futbolista profesional, pero también tiene claro que le agrada la abogacía. “Me gustaría ser abogado por todo lo que implica impartir la justicia, defender las causas justas, incluso de los futbolistas”, dijo.

Sabe que ser futbolista es difícil, ya que hay muchos factores en juego, incluso hasta de gustos por el técnico o por buscadores para decidirse por tal o cual jugador, de ahí que sabe que estudiar es siempre una alternativa importante.

DANIEL ALEJANDRO MORÁN CRUZ

Lugar de Nac: Veracruz, Ver.

Edad: 14 años

Fecha de Nac: 5 de abril de 2008

Escuela: Segundo de Secundaria

Posición: Delantero

Equipos: Tiburones Rojos de la Liga Municipal

Equipo actual: Charales

Inicio en el futbol: 3 años

Títulos: Todos los títulos de un torneo en la Finca Junior.

