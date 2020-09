Daniel hijo de Paolo Maldini anota su primer gol con el Milan.

La ‘dinastía Maldini’ sigue dando buenos frutos en el histórico AC Milan . Este sábado, en duelo amistoso de cara a la nueva temporada de la Serie A, el cuadro ‘rossonero’ logró la victoria gracias al gol de Daniel Maldini, hijo del histórico excapitán y leyenda, Paolo Maldini.

A beauty of a first goal with the first team! 👏 Daniel Primo gol con la Prima Squadra per Daniel Maldini! 👏#MilanMonza #WeTheReady #SempreMilan pic.twitter.com/dXxepJaU2s — AC Milan (@acmilan) September 5, 2020

El joven mediocampista de 18 años, marcó el 2-1 ante el Monza, tras una gran combinación por el sector izquierdo, ingresando al área para batir al portero rival con elegante definición al poste más lejano.

His first senior goal, at San Siro: Daniel Maldini reflected on his special night 🔝 Il primo gol in Prima Squadra, a San Siro. La serata di #MilanMonza è di quelle da ricordare 🔴⚫#WeTheReady #SempreMilan pic.twitter.com/XdiY3xteR1 — AC Milan (@acmilan) September 5, 2020

Tras la anotación, Daniel Maldini se llevó los aplausos de la directiva del Milan, incluidas exfiguras como el portugués Rui Costa y, por supuesto, su padre.

El también nieto de Cesare Maldini (ex director técnico de la selección italiana, fallecido en 2016). Es el segundo hijo de Paolo Maldini y forma parte del cuadro milanista desde los nueve años.

El debut de Daniel Maldini con el conjunto milanista se dio el pasado 2 de febrero, en el empate ante el Hellas Verona (1-1). En duelo correspondiente a la jornada 22 de la temporada 2019/2020.

En el último minuto del partido, el estratega milanista, Stefano Pioli dio entrada a Daniel en sustitución del español Samu Castillejo.

#MilanMonza 4-1

A night of first times at San Siro in our second friendly of the new season: watch the highlights 🎥 A San Siro è la notte delle prime volte. Gli highlights della seconda amichevole vinta 🔴⚫#WeTheReady #SempreMilan pic.twitter.com/c2pA1bKNLV — AC Milan (@acmilan) September 5, 2020

Comenzó a jugar a los nueve años, con la presión de ser un Maldini, teniendo en cuenta lo que eso implica, tras lo logrado por su padre y su abuelo quienes son ídolos del club. Tras formar parte de las divisiones formativas, debutó en el primer equipo el pasado 2 de febrero contra Hellas Verona.

