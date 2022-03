Daniel Heredó las condiciones de su abuelo “Monito” Carús.

Daniel Carús Palestina, volante de creación del equipo Charales FC, heredó el talento de su abuelo el legendario “Monito” Carús para jugar al futbol, ya que a sus 14 años ha participado en dos campeonatos nacionales y tiene la posibilidad latente de integrar las fuerzas básicas de al menos dos organizaciones de futbol profesional.

Carús Palestina nació prácticamente con el balón en los pies, ya que su abuelo Carlos Carús Suárez fue figura en el futbol profesional con Veracruz y Toluca. Escuadra mexiquense donde marcó más de 70 goles. Mientras que su padre, Carlos Carús Docal, también se enfundó en la casaca escuala a finales de los setenta.

Si bien sus padres le han propuesto la práctica de otro deporte para explorar opciones, Daniel lo ha rechazado, su deporte, lo tiene claro, es el futbol. No obstante en la escuela ha practicado otras disciplinas y podría considerar que el baloncesto se le da un poco más después del balompié.

Daniel Carús Palestina tiene dos figuras emblemáticas en el futbol, Cristiano Ronaldo y Andrés Iniesta. El primero porque es un personaje disciplinado y porque pese a su edad sigue “rompiéndola”. Mientras que en el caso del español porque es la posición que él desempeña en el equipo Charales FC, una especie de conductor.

Lo que sí tiene claro es que el Real Madrid, con o sin Cristiano, es su equipo favorito y cree que puede ser campeón de Europa porque viene motivado tras dejar fuera en octavos de final de la Champions al PSG de Neymar, Mbappé y Messi.

Del futbol mexicano, Tiburones Rojos de Veracruz ha sido su favorito, pero también el equipo de los Diablos Rojos del Toluca y tiene sus razones. Ya que recuerda que su abuelo fue figura en este equipo, incluso dijo que era un gran jugador. Delantero, goleador, chaparrito, pero que metía goles de cabeza de todos los colores y sabores.

DINASTÍA CARÚS

De su padre Carlos Carús Docal sabe lo que le platican, que jugaba muy bien al futbol, que tenía un toque privilegiado a grado tal de que los tiros de castigo se convertían en opciones de gol claras para su equipo. “él no me platica como para presumir ni mucho menos, solo se refiere a esa etapa de su carrera como para ejemplificar que todo se puede lograr con trabajo y con disciplina”.

En este mismo sentido, tiene muy claro que la relación con su padre como entrenador es muy particular. “Porque como soy su hijo y sabe que puedo dar más por eso me exige y me regaña para que poder ser lo que yo quiero”, apuntó.

Carús Palestina tiene el sueño de jugar al futbol profesional, pero con los pies en la tierra tiene un plan “B” si es que el balompié no se llegara a dar por diferentes circunstancias. En este caso quiere ser ingeniero en automotriz, “aunque también me gusta la veterinaria”.

DOS NACIONALES

A su corta edad, Daniel ha participado en dos nacionales de federación, en ambos casos luego de que los equipos al que representaba fueron eliminados en estatales, recibió la invitación de Tuxpan y Coatzacoalcos gracias a sus condiciones. “Incluso con Coatza estuvimos a nada junto con mis compañeros Emilio Martínez y Adriano Naelson de ir a un torneo a Irlanda pero por la pandemia ya no se hizo”.

El volante de Charales FC ha ido a probar a organizaciones como Monterrey, Chivas y Atlas, en los dos primeros quedé pero por diferentes causas. Incluida la pandemia, el proceso quedó parado, “la verdad me ilusionaría estar en el Atlas porque se trata de unas básicas que exportan, diferente a otros equipos que compran jugadores. Además que Atlas tiene excelentes instalaciones, es más, tiene todo”.

DANIEL CARÚS PALESTINA

Edad: 14 años

Fecha de Nac: 2 de febrero del 2008

Lugar de Nac: Veracruz

Inicio en el futbol: 3 años

Escuela: Segundo de secundaria

Equipos anteriores: Escuela CDF, Tiburones Rojos

Equipo actual: Charales FC

Selecciones: Participación 2 campeonatos nacionales.

