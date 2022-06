Daniel Faccini en la cima del México Internacional Amateur.

El colombiano hizo una segunda ronda de 66 para llegar a un total de -8. En el XX Torneo Internacional de Parejas lidera Colombia.

El colombiano Daniel Faccini firmó tarjetas de 68 y 66 golpes para colocarse como líder absoluto del XCIV México Internacional Amateur, torneo que se está disputando en el Club Campestre de Torreón y forma parte del calendario de eventos pertenecientes a la Federación Mexicana de Golf (FMG).

“Para mí es un orgullo representar a Colombia. Siempre que me pongo la camiseta o el uniforme me hace sentir orgulloso y me impulsa a dar lo mejor”, dijo el golfista, que cuenta con experiencia en torneos internacionales como el Latin America Amateur Championship (LAAC) y la Copa Los Andes.

Con un acumulado de 134 impactos, 8-bajo par, el colombiano se separa por dos golpes del mexicano José Antonio Safa, quien terminó la jornada de viernes con cuatro birdies consecutivos entre los hoyos 14 y 17 para entregar tarjeta de 66 (-5), que lo hizo alcanzar un global de 6-bajo par.

Richards-Guzmán, Jourdain-Zanella y Baca-Rejón Carrera 2

Sidral Aga Racing Team con doble Pole Position de la GTM

“Jugué muy sólido, le pegué a la bola muy bien, acerté 15 greens y eso me facilitó mucho para buscar hacer birdies. No metí tantos putts como me hubiera gustado, pero no me puedo quejar después de un 5-bajo par”. Señaló el lagunero, que en abril de este año debutó en el PGA TOUR tras participar en el Mexico Open at Vidanta.

En el tercer puesto, con globales de 137, 5-bajo par, aparecen los mexicanos Roberto Lebrija, José Dibildox, Santiago de la Fuente y Alejandro Madariaga, así como el puertorriqueño Diego Saavedra.

En el XX Torneo Internacional de Parejas, que se está disputando de manera alterna, con formato de juego stroke play. Sumando el score de ambos jugadores a 54 hoyos, el equipo que quedó al frente luego de 36 hoyos fue el de Colombia conformado por Daniel Faccini y Carlos Ernesto Rodríguez con 274 (-10).

Este sábado continuará la actividad del XCIV México Internacional Amateur. La tercera ronda iniciará a las 7:30 a.m. hora local, con los jugadores saliendo por el tee del 1 y del 10 en threesomes.

