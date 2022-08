Dani Alves: Volver a Barcelona es muy único para mí.

El brasileño habló sobre la importancia de regresar a su exclub.

El conjunto de Pumas se encuentra en Barcelona para enfrentarse al conjunto catalán para el Trofeo Joan Gamper.

Dani Alves regresa al que fue su exequipo por muchos años y habló sobre el recibimiento de la afición.

“Yo espero que ellos reaccionen como ellos sientan, no estoy en sus cabezas ni en sus corazones, lo que sí puedo decir es que va a ser un momento muy especial porque siempre pisar el Camp Nou, volver al Barcelona es muy único para mí, amo demasiado a este club, a estos colores”, mencionó a los medios españoles.

Barça vs Pumas servirá de homenaje a Dani Alves

Además, recalcó la importancia que tiene el conjunto de Pumas en la Liga MX. “Yo les agradezco mucho la confianza, la oportunidad que me están dando de formar parte de este club muy especial en México, poder construir una historia juntos va a ser un gran desafío. La única

pereza que me da es que vengo aquí de blanco y eso no me gusta (risas), pero bueno, es de los Pumas”.

Además, hablo sobre los triunfos de Messi, quien ya llegó a 40 trofeos a nivel internacional. “Si me pasa Messi no hay ninguna novedad, novedad sería si me pasara otro. ¿Quién está delante de ti? Messi” ya está, no hay nada que hablar, una asistencia más. Si me pasa él, es Messi”.

Para Dani Alves no será grato jugar de blanco ante el Barcelona , sin embargo, el duelo que disputará con Pumas servirá de homenaje a su carrera en el Barça, destacó Xavi en conferencia de prensa.

“También queremos que el partido sirva también para despedir a Dani Alves, que ha sido un ejemplo para todos nosotros, nos ayudó mucho el año pasado, en esos cuatro o cinco meses que pudo participar, y creo que se lo merece. De hecho cuando lo llamé para decirle que no continuaba más con nosotros, le dije que se merecía un homenaje y así se lo dije al presidente”.

