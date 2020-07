Dani Alves recuerda lo que era enfrentar al Real Madrid.

Recuerda filosofía en el Barça de ‘hacer mucho más’ o no les alcanzaría para ser campeones.

Dani Alves, defensor de Sao Paulo y exfutbolista del Barcelona, se pronunció al respecto luego del polémico y muy sonado triunfo del Real Madrid en San Mamés ante Athletic de Bilbao donde supuestameente recibieron ayuda abritral.

El brasileño indicó que en algún momento les enseñaron en el equipo culé que ‘debían hacer mucho más de lo que hacen’ para conquistar LaLiga. De esta manera, dejó entrever que no basta con ganar partidos, sino que necesitan hacer cosas extra porque el Real Madrid siempre será beneficiado.

“Um dia nos enseñaron que tieniamos que hacer mucho más de lo que hacemos o no nos alcancazara y así fue….. “.

En la recta final de la temporada 2019-2020 se han incrementado las protestas ante el actual líder de España. El exfutbolista se suma a las múltiples personas del medio que han externado su molestia sobre la ventaja que tiene el equipo blanco y que, finalmente, lo encaminan al título.

“Naaaaadaaaaa, no fueeee nadaaaaa…. espero el contacto, el contacto vino y si tirooooo”.

“No me tomes en serio muchachosss. Es solo para que no mi echen mucho de menos!!”.

