Dani Alves niega perderse el Mundial por lesión.

No jugará contra FC Juárez únicamente como precaución tras sufrir un golpe.

Después de causar baja para el partido contra FC Juárez de la Jornada 17 del Apertura 2022, Dani Alves tranquilizó a sus seguidores y aseguró que no está en riesgo de perderse el Mundial de Qatar 2022.

El brasileño, quien espera disputar la Copa del Mundo en noviembre, manifestó que su ausencia para el siguiente partido únicamente se debe a un tema de precaución. Y detalló que la molestia sufrida, ocurrió después de que Diogo de Oliveira le pegara una patada durante el último entrenamiento.

“Mi amigo Diogo me pegó una patada durante la práctica y por precaución no viajo. Punto”, escribió el zaguero en redes sociales. De esta manera, Alves no estará presente para el último enfrentamiento del torneo regular.

Cassano le pide a Cristiano Ronaldo que se retire

Charlyn Corral regresa al TRI Femenil

Mientras que el veterano confía en que pueda meterse a la lista de Brasil para la Copa del Mundo.

Durante su primera temporada con los Pumas, el jugador con más títulos oficiales en la historia aportó cuatro asistencias en los 12 partidos que vivió. El brasileño ha manifestado que tiene intenaciones de cumplir con su contrato, por lo que se espera que dispute el Clausura 2023 con los felinos.

“Dani Alves: Lesión de ligamento colateral medial de la rodilla derecha. En estudio”, fue el breve comunicado de Pumas sin dar mayor detalles acerca del tiempo de rehabilitación del jugador brasileño.

Dani Alves niega perderse el Mundial por lesión.

Finalmente, Dani Alves no viajó con el equipo a Ciudad Juárez para el partido de este viernes en el Estadio Olímpico de Juárez frente a los Bravos , que buscan un boleto al Repechaje, a espera de otros resultados.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ