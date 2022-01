Dani Alves extraña a Messi y dice debería retirarse en Barça.

El defensa brasileño reveló que extraña al argentino en su segunda etapa con los blaugranas.

Dani Alves regresó al Barcelona para vivir su segunda etapa en LaLiga, pero no encontró a su compañero Lionel Messi, quien se marchó al PSG.

El brasileño reconoció en su regreso que es extraño llegar al club y no ver a Messi, además señaló que la Pulga debería retirarse como blaugrana.

“Messi es el mejor jugador de la historia del futbol. Es extraño estar aquí y no verlo, no tenerlo en la banda. Las cosas a veces no pasan como soñamos. Ya le dije que no va a estar en ningún sitio mejor aquí”.

“Lo mismo que me dijo él cuando me fui. Estaría muy bien que Messi acabase aquí su carrera”, comentó en una entrevista al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio.

Dani Alves le habría enviado un mensaje a Josep María Bartomeu, en el que hacía público su deseo de regresar, aunque nunca obtuvo respuesta y fue hasta que Joan Laporta tomó el mando que en cuestión de días se concertó la negociación.

“Me fui a la Juventus para que el Barça me valorase más. Tenía la sensación de que me estaban echando. Pensé que eso no podía ser, que si una parte no estaba contenta, mejor poner un punto y final.

“Me fui pensando en hacer una gran temporada y regresar. Yo avisé que quería volver después de la Juventus. No encajó y seguí para el PSG”, aseguró.

