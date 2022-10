Dani Alves entrena con Barça Atlètic de Márquez.

El jugador de Pumas tiene la aprobación del club para ejercitarse y llegar bien preparado al Mundial en caso de ser citado por Tite.

Dani Alves se sigue preparando en caso de ser convocado por Brasil para el Mundial de Qatar 2022 y lo hace con el Barça Atlètic que dirige Rafa Márquez, equipo con el que se le ha visto entrenando en Barcelona.

Alves, cuyo último partido fue el 24 de septiembre, recibió la aprobación de Pumas para irse a España y prepararse con el único objetivo de estar en las mejores condiciones posibles en caso de que Tite lo considere para ir a la Copa Mundo y se ha visto trabajando junto con la filial del club catalán que dirige el ‘káiser de Michoacán’.

Al estar a las órdenes de Márquez lo hará bajo el mando de una persona con el que compartió dos temporadas en el primer equipo azulgrana: 2008/2009 y 2009/2010. Ambos se conocen bien, ya que jugaron varios partidos juntos,

En una entrevista con el medio UOL, Alves contó que su único objetivo ahora mismo es ganar la Copa Mundo y debido a eso, además su trabajo físico, también tiene una rutina de masajes, pasa tiempo en una cámara hiperbárica y hasta lee libros de psicología.

“Me imagino levantando el trofeo, con mi tripulación. Esto martilla todos los días en mi cabeza. Duermo con él y me despierto con él, duermo con él y me despierto con él. La única manera de acercarse a la meta es crear una relación con ella”, dijo el brasileño a UOL.

“Para mí, jugar el 2022 se convirtió en un desafío desde el momento en que no pude ir al 2018. Cuando estaba por ir, pasó una fatalidad que no me permitió ir. Eso creó un desafío. Creo que el 2018 fue el el peor momento de mi carrera. Porque te hace incapaz de luchar. Cuando no puedes luchar, entonces se acabó para ti. Mi mente lo quería, mi corazón lo quería, el alma lo quería, pero mi cuerpo estaba bloqueado. no hay chance, creo que ese fue el peor momento, sin duda”, señaló sobre la importancia que tiene para él esta convocatoria.

Alves no tuvo un buen torneo con Pumas, pues desde la llegada del brasileño el club felino consiguió apenas un triunfo y el equipo finalizó en el puesto 16, muy lejos de clasificar a la Liguilla de la Liga MX, razón por la que decidió ir a Barcelona y seguir preparándose.

El defensor brasileño presumió el miércoles una foto junto a la reciente ganadora del Balón de Oro 2022 como ‘Mejor Jugadora del 2022’, la española Alexia Putellas.

En su redes sociales, Alves compartió una foto donde se ve a la gran estrella femenil del Barcelona junto a él y en la que intercambian playeras de la selección brasileña y la del Barcelona.

“El futebol es especial porque transforma vidas, siiii transforma vidas. Que nunca olviden que ese deporte pertenece a todos nosotros. Fútbol es su nombre y no si cambia en función de quien lo practica. Juntos somos el fútbol y juntos cambiaremos otros vidas!!! Muchas

gracias por la tarde de fútbol @alexiaputellas #BalonDeOro”, publicó Alves en su cuenta de Instagram.

