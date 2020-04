Dani Alves coquetea con Boca Juniors. Tal parece que Boca Juniors tiene seducidos a varios veteranos. En julio de 2019 Daniele De Rossi sorprendió al firmar con el Xeneize; ahora Dani Alves se suma a los ‘cracks’ que se quieren retirar con la camiseta bostera.

En un Instagram Live, el veterano lateral brasileño de 36 años confesó uno de sus últimos deseos: jugar en la ‘Bombonera’ con Boca Juniors.

El actual jugador de Sao Paulo externó su amor por el Xeneize en 2015. El 14 de noviembre de aquel año, la Selección de Brasil visitó la ‘Bombonera’, casa de Boca Juniors. El combinado carioca recorrió las instalaciones y fue ahí donde quedó ‘enamorado’ Dani Alves.

El ex Barcelona se filmó pisando el césped del Estadio Alberto J. Armando, mejor conocido como ‘La Bombonera’. Dani subió un vídeo a su cuenta de Instagram donde catalogó la casa de Boca como uno de los templos del futbol.

En el Live, Dani Alves se sinceró y dejó grandes confesiones. Acá alguna de las más interesantes.

“No tengo televisor en mi casa. A mí me gusta la música, me gusta hablar con la gente que está en casa, estar siempre presente. Me sucedía mucho que se malinterpretaba lo que decía, y eso no me gusta. Hago solo entrevistas en directo. Me gusta mucho más el proceso de la música que la canción en sí. Ya he intentado hacer canto pero me gusta hacerlo con mucha seriedad y no he tenido el tiempo necesario”.