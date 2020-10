Dan Quinn es despedido por los Halcones de Atlanta. Los Halcones de Atlanta volvieron a caer el domingo y esto sentenció el destino de su entrenador en jefe y gerente general. A través de un comunicado de prensa, el dueño del equipo, Arthur Blank, confirmó los despidos de Dan Quinn y Thomas Dimitroff de sus cargos, después de que el club iniciara 0-5 la temporada de la NFL.

BREAKING NEWS: General Manager Thomas Dimitroff and Head Coach Dan Quinn have been relieved of their duties, effective immediately. — Atlanta Falcons (@AtlantaFalcons) October 12, 2020

“Decisiones como esta son muy difíciles, pero las últimas dos temporadas y el inicio de esta han sido especialmente difíciles para mí por el profundo amor, admiración y respeto que mi familia y yo tenemos por Dan, Thomas y su familia. Por muchos años, ellos me han representado a mí, nuestro equipo, organización y a Atlanta con clase, compromiso y toda la pasión que uno querría en los líderes del equipo. Pero como todos saben, este es un negocio de resultados y les debo a nuestros aficionados poner al mejor producto posible en el campo” expresó Blank la noche del domingo.

Falcons fired Dan Quinn. He now becomes the second HC in a week to be dismissed. — Adam Schefter (@AdamSchefter) October 12, 2020

El trabajo de Quinn había estado en riesgo las últimas dos campañas. Tras llevar a los Halcones a segunda aparición en el Super Bowl, en el cual perdieron a pesar de tomar una ventaja de 25 puntos, el entrenador en jefe no pudo calificar de nueva cuenta a Atlanta a los playoffs en el último par de años y firmó dos temporadas consecutivas con un mediocre récord de 7-9.

Dan Quinn es despedido por los Halcones de Atlanta, el gerente general también fue liberado de su contrato

Pese a que se esperaba que perdiera su puesto después de 2019, Blank dio un voto de confianza a Quinn, sin embargo, el paupérrimo arranque de campaña, que prácticamente ha eliminado de la postemporada por tercer año consecutivo al equipo, forzó la nada sorpresiva salida del head coach.

The Atlanta Falcons have fired Head Coach Dan Quinn, per @JeffSchultzATL pic.twitter.com/WYYNjR0Ajc — PFF (@PFF) October 11, 2020

Dan Quinn se marcha con récord de 43-42 en poco más de cinco temporadas con los Falcons. El lugar de Thomas Dimitroff fue tomado de manera momentánea por Rich McKay, presidente y CEO de la franquicia de Atlanta.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.