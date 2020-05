Dan Marino lamenta muerte de Don Shula. Esta mañana, el mundo de la NFL despertó con la lamentable noticia del fallecimiento de Don Shula, ex entrenador de los Delfines de Miami y Potros de Baltimore. Las redes sociales se inundaron con pésames y recuerdos de ex jugadores que estuvieron bajo la tutela del head coach más ganador de la historia de la Liga.

Falleció hoy a la edad de 90 años el entrenador Don Shula. Se fue cómo el más ganador de la historia de la @NFL @nflmx y con la única temporada invicta (14 partidos) culminando con la victoria esa temporada del Super Tazón, algo no igualado hasta el momento. Descanse en Paz pic.twitter.com/sZYJhL4nCW — Fernando Von Rossum (@fvonrossum) May 4, 2020

Uno de ellos fue Dan Marino, quien en su cuenta de Twitter dedicó algunas palabras a Shula. El otrora mariscal de campo de Miami lamentó la muerte de su coach y aseguró que Don hacía que todos a su alrededor fueran “mejores”.

Coach Shula – you will truly be missed! You embody the definition of “greatness.” You brought that winning attitude with you every day and made everyone around you better. (Part 1/2) pic.twitter.com/Ytoi5l7H4F — Dan Marino (@DanMarino) May 4, 2020

“De verdad te vamos a extrañar. Tú encarnabas la definición de ‘grandeza’. Trajiste esa actitud ganadora contigo cada día e hiciste mejores a todos los que te rodeaban”, publicó Marino en un primer mensaje.

Thank you for always believing in me. You made me a better player and person. My thoughts & prayers are with the entire Shula family. Love you Coach! #RIP (Part 2 of 2) pic.twitter.com/iFMLip3dCV — Dan Marino (@DanMarino) May 4, 2020

Momentos más tarde, el integrante del Salón de la Fama del Futbol Americano confesó que Shula lo convirtió en un “mejor” jugador y en una “mejor” persona. Por último, mandó su pésame a los familiares del ex entrenador de los Delfines.

“Gracias por siempre creer en mí. Tú me hiciste un mejor jugador y una mejor persona. Mis pensamientos y oraciones están con toda la familia Shula. Te amo,entrenador. Descansa en paz”, añadió Marino.

Don Shula y los Delfines de Miami escogieran a Marino, egresado de la Universidad de Pittsburgh, en la primera ronda del mítico Draft de 1983. Ambos coincidieron durante 13 temporadas y guiaron a la franquicia al Super Bowl XIX, en donde cayeron ante los 49’s de San Francisco. Este fue el único Súper Tazón que jugó Marino en su carrera.

“Don Shula can take his and beat yours, and he could take yours and beat his.” – Bum Phillips The NFL lost a legend today. Rest In Peace Don. — JJ Watt (@JJWatt) May 4, 2020

Don Shula es el head coach más ganador de la historia de la NFL. Sus 328 victorias (temporada regular) son la cifra más alta de la Liga. Además, fue a seis Super Bowls, dos de ellos los ganó con Miami (VII y VIII), y es parte del único equipo de la NFL en terminar una temporada (1972) de manera invicta (17-0).

