Dan fecha para definir si hubo racismo contra Neymar.

La comisión disciplinaria de la liga francesa determinó que el 30 de septiembre se reunirán para determinar el castigo procedente al enfrentamiento Neymar-Álvaro González, donde el brasileño acusa de racismo al español. Por lo pronto, Ney fue castigado tres juegos por el golpe al defensa durante el PSG contra Marsella.

Se trata de aclarar las alegaciones de la estrella del PSG, que acusa al jugador español de haber proferido insultos racistas contra él, en concreto de haberle llamado “mono hijo de puta”.

Por otro lado, el entrenador del París Saint Germain (PSG), el alemán Thomas Tuchel, se quejó este sábado de haberse visto perjudicados por una gran diferencia en el tratamiento respecto al Olympique de Marsella (OM) por las sanciones que se han impuesto a uno y otro club por los incidentes del partido del pasado día 13.

En una conferencia de prensa telemática previa al partido de liga del PSG en Reims este domingo. Tüchel reconoció que los jugadores de uno y otro equipo involucrados en esos incidentes tuvieron “una reacción que no estuvo bien”.

Pero hizo notar que mientras la Liga de Fútbol Profesional (LFP) ha impuesto suspensiones de 14 partidos para los jugadores del PSG, los del OM se han llevado cuatro.

“Eso quiere decir -añadió- una gran, gran diferencia en el número de suspensiones. No lo puedo aceptar y no lo quiero aceptar pero lo tengo que aceptar y no lo puedo entender en absoluto”.

A la vista de las decisiones tomadas por la comisión de disciplina de la LFP, Tuchel aseguró: “Parece que solo nosotros éramos responsables”.

Preguntado por los cuatro partidos que le cayeron al argentino Ángel Di María por haber escupido al español del Marsella Álvaro González, el técnico del PSG admitió:

“Tuvo una reacción que no nos gusta, está claro”.

La comisión de disciplina aplicó entonces castigos todavía más severos para los franceses Layvin Kurzawa (PSG, seis partidos). Y Jordan Amavi (OM, tres partidos) por su agresión mutua durante el encuentro, en el que hubo cinco expulsados.

Además, el argentino Leandro Paredes (PSG) fue suspendido con tres partidos y su compatriota Darío Benedetto (OM) con otro.

