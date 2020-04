Damonte revela detalles de su llegada como DT de Huracán.

El “Platinado” ex jugador de los Tiburones Rojos reveló que recibió un mensaje de Marcelo Gallardo el día que asumió como DT del Globo.

En medio de la Superliga anterior, Israel Damonte sorprendió a todos, se retiró con la camiseta de Banfield y asumió inmediatamente como flamante entrenador de Huracán, que tenía a Néstor Apuzzo como interino.

#Huracán 🎈 "La gente del Globo está siempre al pie del cañón", declaró @israeldamonte en el Instagram Oficial del Club. Mirá la nota completa acá👇https://t.co/ywK5viJf3E pic.twitter.com/puDMbpAE1z — CA Huracán (@CAHuracan) April 6, 2020

Sin ir más lejos, el Platinado reveló que recibió varios mensajes de felicitaciones durante el día que tomó la decisión de comenzar su carrera de técnico en el Globo. Entre ellos, el de Marcelo Gallardo, a quien conoce de su paso por Nacional de Uruguay.

“Cuando asumí como entrenador del Globo me llamó Gustavo Alfaro, mi amigo el Cacique Medina que me aconseja mucho y hasta me mandó un mensaje el Muñeco que decía ‘Bienvenido, colega'”.

“También me llamaron Gabriel Milito y Leandro Desábato”, sostuvo Damonte, en diálogo con el sitio oficial de Huracán.

Por su parte, el entrenador del Globo admitió que le gustaría repatriar a Paolo Goltz de cara a la próxima temporada.

“Por otro lado, me gustaría que Goltz se retire en Huracán, porque sé la calidad de jugador que es y cuánto quiere al Globo. Podría ser una alternativa para junio”.

“Algo similar a (Leandro) Grimi, que demostró ser algo mas que un jugador tanto adentro como afuera del campo”.

Además, se refirió a las chances de traer a la Gata Fernández: “Con la Gata hablo como amigo. Él salió de Huracán y luego se fue a River”.

“Es verdad que en su momento le dije a Gustavo Alfaro para que lo trajera. Igualmente yo siempre le digo que él se debe retirar en Estudiantes. No hay posibilidades que hoy venga al Globo”, argumentó.

"ESTUVE DE ACUERDO CON PARAR Y ME HUBIESE GUSTADO QUE SE PARARA ANTES"#TardeRedondaFOX | Israel Damonte, entrenador de Huracán, respondió ante la consulta sobre el momento en el que se decidió suspender la actividad como prevención ante la pandemia de coronavirus. pic.twitter.com/xXHym0NJ2W — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) March 19, 2020

Damonte aparte opinó sobre el probable regreso de la actividad: “No sabemos cómo va a terminar esta parte del torneo. Es todo confuso”.

“Por un lado esta la versión que volvería en mayo y terminaría la Copa Superliga y otros dicen que se termina todo acá y arranca otro campeonato nuevo en junio”.

Por último, Damonte reveló que el Kaku Romero Gamarra estuvo cerca de llegar en enero.

“Hablamos con Kaku (Alejandro Romero Gamarra) para que venga en enero, pero no podíamos incorporar. Había muchas chances, él tiene muchas ganas de volver al club. Vamos a ver qué pasa después”.

