Damm confiesa que no eligió ir a Tigres. Jürgen Damm se encuentra ‘cepillado’ de toda actividad con los Tigres. Sin embargo, en 2015 fue deseo de muchos equipos importantes en el balompié nacional entre ellos Cruz Azul y Chivas.

En entrevista con ESPN, el atacante de 27 años nacido en Tuxpan, Veracruz, habló sobre su traspaso de Pachuca a Tigres. Damm confesó que equipos como Chivas y Cruz Azul buscaron sus servicios pero al final los felinos pusieron más ‘lana’ sobre la mesa.

El veracruzano confesó que en total eran cinco equipos que pujaban por sus servicios: Cruz Azul, Tigres, Chivas, Xolos y otro que no recordó.

“En ese draft yo me enteré que estaba Cruz Azul, que estaba Tigres, estaba Chivas y otros dos equipos, era Xolos y otro, y a mí me dijo mi representante te vas a ir a Cruz Azul, yo le dije donde sea lo que quiero es seguir creciendo, madurando y todo, pero al final de cuentas fue Tigres porque fue el que más pagó, al final me dijeron ya eres de Tigres”, expresó Jürgen Damm.

El atacante, que culmina contrato con Tigres al término del Clausura 2020, afirmó que él no eligió ir a los felinos, club con el cual conquistó cuatro títulos ligueros (AP2015, AP2016, AP2017 y CL2019).

“A mí ya me dijeron que estaba allá y yo dije ‘ah es que está el ‘Tuca’ (Ricardo Ferretti), a veces no le da oportunidad a los jóvenes y cosas así’, pero como lo he dicho Dios me puso en el mejor lugar, en el mejor equipo, en la mejor época”, externó y agregó.

“Imagínate si me hubiera ido al Cruz Azul, no hubiera ganado ningún campeonato, hay mucha presión, en el aspecto de que no quedan campeones, y yo en Tigres llegué y fuimos campeones luego luego, (final Copa) Libertadores, conseguimos muchas cosas importantes, llegué un grupo muy sano, con calidad, con (Javier) Aquino, entonces la mejor decisión que se pudo tomar y que Dios me pudo poner fue en todos los aspectos que te acabo de decir”, abundó Damm.