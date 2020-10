Damián Batallini es el primer refuerzo de Atlético San Luis. Atlético San Luis ha tenido un torneo de pesadilla y se ubica en la última posición de la clasificación pese a la llegada de algunos refuerzos. Pese a esto, al directiva tunera no se rinde en su proyecto de la mano con Guillermo Vázquez y ya cerró la primera incorporación del equipo para el Clausura 2021.

🚨Argentinos aceptó la oferta de Atlético San Luis 🇲🇽 por Damián Batallini *️⃣Préstamo por un año de u$s 250.000 y obligación de compra de 1.5M por el 50%. Ambos libres de impuestos *️⃣Más allá de las ganas de Bata, Boca no hizo una propuesta a #AAAJ , que lo tendrá hasta fin de año pic.twitter.com/PQFn8j0fr1

Damián Batallini, delantero de Argentino Juniors, confirmó que llegará a los Rojiblancos a partir del próximo año. El atacante reveló que esperaba una propuesta de Boca Juniors, club al que fue ligado en los últimos meses, sin embargo, esta nunca llegó y determinó fichar con el conjunto potosino.

“Fue una decisión personal, la oferta de Boca la verdad que no llegó y la de México le vino bien al club, es algo positivo. Traté de tomarlo con calma, de hablarlo con la familia y tomar la mejor decisión”, expresó el atacante en entrevista con la cadena ‘TNT Sports’.

Asimismo, Batallini se mostró triste por su partida de Argentino Juniors, pero no ocultó su felicidad por el nuevo paso en su carrera en la Liga Mx. “Estoy muy agradecido, yo nací acá, estoy hace más de diez años en el club (Argentino Juniors). Obviamente estoy feliz por el paso que voy a dar, pero un poco triste por salir de mi casa”, añadió.

AHORA | Damian #Batallini NO JUGARÁ en #Boca. #AAAJ aceptó la oferta de #AtleticoSanLuis 🇲🇽. Préstamo por un año con cargo de u$s 250 mil y opción de compra obligatoria por u$s 1.5 millones por el 50% del pase. Se queda en el “Bicho” hasta el 30/11

Info @Dmlopez20 pic.twitter.com/Gp8TGqwjQN

