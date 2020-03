Dallas y Pittsburgh abrirán la pretemporada de la NFL La NFL anunció que el primer partido de pretemporada de 2020 será una reedición de los Super Bowls X, XIII y XXX. Los Vaqueros de Dallas y los Acereros de Pittsburgh se medirán en el partido del Salón de la Fama en Canton, Ohio el próximo 6 de agosto en el estadio Tom Benson.

El anuncio se realizó durante el programa televisivo ‘Good Morning Football’, el cual es transmitido a través de NFL Network. Hasta el momento no se ha dado a conocer el resto del calendario de la pretemporada de la liga.

El partido fue la elección perfecta para la ocasión, debido a que el 8 de agosto serán entronizados en el recinto de los inmortales dos leyendas de los Acereros (Troy Polamalu y Bill Cowher) y una de los Vaqueros (Jimmy Johnson).

Esta será la séptima ocasión que ambos equipos disputen el juego del Salón de la Fama, sin embargo, será la primera vez que se ven las caras en este escenario. Dallas tiene un récord de 3-3 en este icónico juego y desde 2017 no se hacían presentes en el estadio Tom Benson.

Por su parte, Pittsburgh no protagonizaba este encuentro desde 2015 y al igual que su contrincante del próximo 6 de agosto presume una marca de 3-3 durante esta fecha de celebración a los jugadores históricos de la NFL.

Los boletos para este compromiso y para la ceremonia de exaltación del Salón de la Fama saldrán a la venta el 13 de marzo a partir de las 09:00 horas (centro de México) en la página oficial de este recinto.

