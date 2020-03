Dallas etiqueta a Dak Prescott como jugador franquicia. Los Vaqueros de Dallas no se arriesgaron a permitir que Dak Prescott tocara la agencia libre y decidieron utilizar su etiqueta de jugador franquicia en el mariscal de campo. De acuerdo a Ian Rapoport, insider de NFL Network, el equipo de la Estrella Solitaria usó este recurso ante la imposibilidad de cerrar un acuerdo a largo plazo con el pasador.

La movida da los derechos exclusivos a los Vaqueros sobre Prescott por un año y ganarán tiempo para continuar las negociaciones con el que consideran su mariscal de campo franquicia. Bajo la etiqueta, Dak podría devengar un sueldo de alrededor de 30 millones de dólares para 2020, lo que equivaldría, de acuerdo a la fórmula con la que se calcula, al promedio de los cinco mariscales mejores pagados de la NFL.

b) I didn't include Dak Prescott here bc the exclusive numbers aren't calculated as final until after the RFA signing window closes in April. As of right now? It'd be $31.7 million. https://t.co/eqAYOSan10

— Albert Breer (@AlbertBreer) March 16, 2020