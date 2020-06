Dak Prescott firmará su etiqueta de jugador franquicia con Vaqueros. Una de las historias más seguidas durante la temporada baja de la NFL fue la negociación entre Dak Prescott y los Vaqueros de Dallas. El mariscal de campo buscaba un contrato millonario que lo hubiera convertido en el mejor pagado en su posición, sin embargo, el equipo de la Estrella Solitaria solo le extendió una oferta de jugar franquicia.

Cowboys’ QB Dak Prescott is planning to sign his $31.4 million exclusive franchise tender by Monday, source tells ESPN.

The two sides still now have until July 15 to work out a long-term deal.

— Adam Schefter (@AdamSchefter) June 21, 2020