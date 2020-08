Dak Prescott elogia al mexicano Alarcón. Pese a que aún no debuta en la NFL, el liniero mexicano Isaac Alarcón ya se ganó el reconocimiento de sus compañeros. Dak Prescott, mariscal de campo de los Vaqueros de Dallas llenó de elogios al jugador azteca.

En conferencia de prensa, Dak Prescott habló de su relación con el liniero mexicano a quien confesó lo apoda como ‘Isaac el Grande’.

“Soy un gran fan de Isaac (Alarcón). Lo llamo ‘Isaac el Grande’ y le dije desde el principio que contaba conmigo para lo que fuera… Sé que todo México está apoyándolo”, dijo Dak Prescott.

Asimismo, Prescott habló sobre como el mexicano ha compaginado con los demás, pues aseguró que siempre tiene energía y disposición para aprender.

“Es un gran muchacho, es grandioso tenerlo aquí. Su energía siempre está ahí en todos aspectos. Siempre está tratando de aprender”, finalizó el mariscal de campo de los Vaqueros de Dallas.

“Quiero dominar mi posición en la NFL”: Alarcón

Entre los objetivos de Alarcón está sobresalir en la mejor liga de futbol americano del mundo.

“A corto plazo me veo dominando mi posición. A mediano plazo me encantaría poder ser titular o estar en el roster activo y a largo plazo, pues, no te puedo decir algo porque Dios a lo mejor me tiene preparada otra cosa. Lo que te puedo decir es que a mí me gustaría no nada más decir que jugué para los Cowboys. Mi meta a largo plazo sería decir que formé parte del equipo”, explicó Alarcón.

Analiza a los rivales de la Nacional

Isaac Alarcón considera que los Vaqueros están para pelear por el Super Bowl. Además, dio su punto de vista sobre la conferencia nacional, que luce aún más competida con la llegada de Tom Brady a los Bucaneros de Tampa Bay.

“De repente escucho algunas pláticas en los lockers sobre que hay buenos jugadores en cada equipo y yo creo que es una conferencia bastante fuerte. Tuvieron buenas selecciones de draft este año y cada equipo viene fuerte. Con la llegada de Tom Brady a los Buccaneers, creo que… no sabría decirte porque con Brady no sé si se está acoplando bien al equipo porque él ya trae su sistema de juego y lo está cambiando a otro equipo, pero vamos a ver. El primer partido que tenemos es contra los Rams entonces ahorita todo es Rams: Qué hacen, cómo juegan, qué defensiva tienen; entonces el 13 de septiembre ese es el kickoff para nosotros, así que estamos pensando solamente en ese equipo”, detalló el liniero mexicano.

Dak Prescott dice sentirse afortunado de tener a @IsaacAlarcon en el equipo #DallasCowboys pic.twitter.com/GJmWDwsoUx — Somos Cowboys (@SomosCowboys) August 20, 2020

Dak Prescott elogia al mexicano Alarcón.

Con información de Agencias

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.