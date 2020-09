CVF Tiburón va por el campeonato de la LBM.

Integrantes del Club Veracruzano de Futbol Tiburón (CVF), franquicia fundadora de la Liga de Balompie Mexicano, visitaron las instalaciones de El Dictamen, y fue recibida por la Lic. Bertha Ahued Malpica, Directora Ejecutiva del Decano de la Prensa Nacional, con quien charlaron sobre el proyecto.

Diego Bartolotta, Gustavo Matosas y Carlos Cazarín charlaron sobre el trabajo que vienen haciendo de cara al arranque de la liga que será en el mes de octubre. También estuvieron en la charla Alberto Villarelo Ahued, Director de Relaciones Públicas y Jorge Ahued Malpica Subdirector Ejecutivo de El Dictamen

Hablaron del excelente nivel de los jugadores veracruzanos, de hecho con ese plantel de jóvenes empataron contra Neza el fin se semana pasado en lo que fue el primer juego de pretemporada.

¡Estamos muy contentos! 🤩📺 La televisora @multimediostv se suma a la familia Tiburón, pues en la Temporada 20-21 de la @SomosBalompie transmitirá nuestros partidos como local a nivel nacional 🎥👏🏻#LlegóElTiburón 🦈🔴🔵 pic.twitter.com/RSwVolkYz1 — Club Veracruzano de Fútbol Tiburón (@CVFTiburon) August 30, 2020

Bartolotta destacó que “el objetivo principal es darle identidad al equipo, con jugadores veracruzanos, con pasos firmes. Estamos constituidos como uno de los equipos más importantes de la Liga porque hemos realizado las cosas bien. Queremos un equipo campeón, hay que sumar gente campeona, por eso sumamos a Gustavo Matosas que aparte de ser el Presidente Deportivo, también es socio del Club”.

La línea a seguir es “generar identidad a Veracruz, creo que nunca se le dio el respeto necesario a figuras como es el padre de él, Roberto Matosas, porque mucha gente me dice, por qué el padre, porque son dos personas que en el futbol representan a uno mismo, representan a un equipo ganador. El profesor Carlos (Cazarín) conoce a cada uno de los jugadores)”.

Agregó. “El día del draft en Guadalajara nosotros no quisimos llevarnos jugadores porque una de nuestras ideas es que los jóvenes sean veracruzanos, todo lo que hemos dicho ha sido con hechos con el único objetivo de salir campeones y cada día que pasa estoy más convencido que eso lo vamos a lograr y estamos trabajando fuerte para todo eso”.

Por su parte, Gustavo Matosas fue categórico es que es Presidente Deportivo. “No voy a dirigir, me gusta mucho esta nueva faceta, de estar creando algo”. Lo anterior a pregunta expresa sobre quién será el técnico del equipo.

Al señalarle a Matosas sobre que el destino lo trae a Veracruz, en donde radica su padre, Don Roberto Matosas, “El destino. Y que bueno que mi padre se incorporó a este proyecto porque creo que es de esas mentes avanzadas y privilegiadas que no solo hacen bien al deporte, sino que le hace bien a la humanidad y creo que se van a beneficiar muchos jugadores de Veracruz”.

Hoy tuvimos una extraordinaria reunión de trabajo previo a nuestras visorías 🤓📝 ¡Todos atentos a Don Roberto Matosas! La experiencia marca la diferencia ⚽🦈#LlegóElTiburón 🔴🔵 pic.twitter.com/CSHla73sfW — Club Veracruzano de Fútbol Tiburón (@CVFTiburon) August 20, 2020

“Fue primordial una reunión que tuvimos con Diego (Bartolotta), con su papá Daniel (Bartolotta), mi padre y yo. Era una reunión familiar y estaba el profe Carlitos (Cazarín). Y mi padre hablaba de los valores de la institución y todos nos fuimos de acuerdo y fue el destino”.

Antes de que Don Roberto estuviera en comunicación con Gustavo, Diego Bartolotta dijo que “el que lo convence soy yo sin que ellos estuvieran en comunicación y solo me pidió una cosa para ingresar, que los directivos pudieran aprender también a potencializar su manera de ser, que realmente no siempre es el jugador el que está equivocado y yo me comprometí y gracias a eso se suma al proyecto”.

Los jugadores que reclutaron fueron Bruno Román, Baruch Luna, Josué Bustos y César Hernández.

El día de mañana les tendremos muchas más noticias. 🚀🦈.

Este tipo de noticias son las que acarician el alma y nos alimentan para seguir adelante #aguanteeltibu https://t.co/E3je994a1a — Diego Bartolotta (@Bartolotta10) August 27, 2020

Los demás que están entrenando, siguen siendo observados, pues creen que hasta 25 jugadores veracruzanos podrían tener cabida, “no es ninguna locura, pero tenemos que ponerlos a competir y ver hasta donde les da el nivel, pero dependerá de ellos si se quedan en el equipo, pero de acuerdo a sus acciones se quitan o se ponen.

Bienvenidos al club, y todavía faltan más que siguen luchando por un lugar en las visorías. Acá hay lugar para el talento veracruzano, porque hay calidad y nivel futbolístico. #LlegóElTiburón 🦈 https://t.co/QRLzbb0rQ0 — Diego Bartolotta (@Bartolotta10) August 27, 2020

Cuestionados sobre los jugadores extranjeros que llegarán, Bartolotta dijo que “se les viene dado seguimiento, llevamos tres meses al frente, a cada uno de ellos les hemos dado un seguimiento, siempre uno busca lo mejor para su proyecto deportivo y en los próximos días les estaremos presentando”.

¡Bienvenido "Gullit"! 🚨⚽️ El mediocampista mexicano Carlos Peña es nuevo refuerzo del Tiburón 🦈#LlegóElTiburón #GullitEsTiburón 🔴🔵 pic.twitter.com/KnaA1cvhfi — Club Veracruzano de Fútbol Tiburón (@CVFTiburon) August 13, 2020

Por su parte Carlos Cazarín se dijo “muy contento y agradecido, porque aunque está muy joven tiene unas bases muy buenas. Sabe realmente lo que quiere y hacia donde va dirigido. El profesor (Gustavo Matosas) es alguien que se lo dije hace años cuando vino con América, que me gustaba la forma en que trabajaba. Y el destino me puso aquí, le doy gracias a Dios por este trabajo y voy a tratar de hacer lo mejor posible, porque es la mejor manera de agradecer esta oportunidad que están dando”.

Sobre los jóvenes jugadores, Diego Batolotta reiteró e hizo mucho énfasis en ello. “El tema social en la Liga de Balompié es muy importante poder hacer las cosas bien dese la estructura que viene siendo las categorías infantiles y juveniles. La Segunda División, no sabremos si jugará aquí o en otra ciudad del Estado. Incluso también una tercera, para tener un semillero y poder captar jugadores”.

¡Llegó el Avión! 🛬🚨 El mediocampista Néstor Calderón es nuevo Tiburón 🦈#LlegóElTiburón #UnAviónMuyTiburón pic.twitter.com/MBmvXjfgz3 — Club Veracruzano de Fútbol Tiburón (@CVFTiburon) August 13, 2020

Gustavo Matosas sobre el tema social dijo que “la escuela Reforma (Católica y 2 de abril). Sin saber nada de nuestro proyecto nos llamaron para ofrecernos becas totales para los deportistas nuestros. Yo soy el hincha número uno de la escuela reforma, quién te llama hoy para ofrecerte becas. Entonces cuando mi padre se enteró de esto fuimos a reunirnos porque están apostando por la educación. Osea esto es un proyecto social muy importante, porque más allá de salir campeones. Porque el futbol es lo que te permite ascender de la escala social y hasta donde quieras llegar”.

Muy contento con esta nueva oportunidad! 🦈🔴🔵 Vamos a hacer historia! https://t.co/RVl7vEDUig — J. E N R I Q U E Z (@chatonoficial) August 16, 2020

Por último sobre su cancha sede, Diego Bartolotta dijo que será el estadio Luis de la Fuente “El Pirata”. Pues “nosotros hicimos las peticiones correspondientes, el gobierno del Estado nos comentó que no tiene ninguna problemática en que nosotros lo podamos utilizar”.

Cabe destacar que hasta el momento el Club Tiburón tiene a tres jugadores de muy buen nivel. El caso de Carlos “Gullit” Peña, Néstor Calderón y Jorge “Chatón” Enríquez.

¡En abierto viejita! 😃 Nuestros partidos como local también se verán en televisión abierta por la señal de @RTVVeracruz 📺🎥⚽️ Nos podrás apoyar si o si 😉👏🏻#LlegóElTiburón 🦈🔴🔵 pic.twitter.com/9QORdUGAzH — Club Veracruzano de Fútbol Tiburón (@CVFTiburon) August 31, 2020

