Culpan al exportero de Morelia por brote de COVID-19 en Independiente. Ante el brote de COVID-19 que se presentó en Independiente de Avellaneda, varias personas han señalado a Sebastián Sosa, exportero de Morelia, como el culpable de esta situación. El arquero uruguayo confesó que jugó el compromiso ante Talleres de Córdoba a pesar de experimentar los primeros síntomas de esta enfermedad.

“El que jugó al fútbol sabe que alguna vez lo hizo con descompostura, diarrea, dolor de cabeza, mareos, vómitos, problemas familiares e igual tenés que dejar todo de lado, tratar de ponerte la camiseta y jugar. Cuando sonó el despertador el día del partido con Talleres no me sentía con la pila para arriba. Después ya estaba de pie y no sentía mayores consecuencias”, declaró en entrevista con Súper Futbol.

Sin embargo, días más tarde, se detectaron 11 casos de coronavirus en Independiente, incluyendo el del entrenador Julio César Falconi, quien tiene 64 años. Tras la confesión de Sosa, el cancerbero se defendió de los señalamientos y aseguró que el virus pudo haber sido transmitido por otro elemento del club.

“Lo de Julio no lo asumo personal ni quiero autoflagelarme porque 24 o 36 horas antes habíamos dado todos negativo, así que quiere decir que en el trascurso del viernes y el mismo día del partido otros compañeros tuvieron algunos síntomas. No es que sienta que sea responsabilidad mía, por algún lado de metió el virus. Nosotros tenemos compañeros que vienen portando el virus hace varios días”, agregó.

La Asociación Argentina de Futbol (AFA) rechazó el martes suspender las actividades ante el incremento de casos en los equipos y en Argentina en general, empero, ordenó un cumplimiento más estricto de las medidas para disminuir la transmisión del virus SARS-CoV-2.

