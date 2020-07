Culpan a Sergio Mitre de asesinar a su hijastra.

Mitre de origen mexicano de la MLB, fue detenido por la Agencia de Investigación criminal. Fue acusado de abuso sexual y la muerte de su pequeña hijastra de dos años.

El exbeisbolista de los Chicago Cubs y de los New York Yankees fue ingresado al centro de operaciones estratégicas de Saltillo. La pequeña niña falleció el pasado domingo en un hospital luego de un golpe que le rompió la arteria renal izquierda.

No es la primera ocasión que este beisbolista tiene antecedentes penales. Pues en el 2019 había sido detenido. Y acusado por tentativa de feminicidio en contra de su expareja. Había sido liberado con una multa de 20 mil pesos. Unos 1000 dólares, utilizando un brazalete electrónico de rastreo.

Sergio Mitre nació en Los Ángeles, California Jugó en las Chicago Cubs, en los Florida Marlins y en los New York Yankees; actualmente era pelotero de los Saraperos de Saltillo.

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), realizaron la detención del jugador de Saraperos durante la madrugada por posesión de narcóticos. Presuntamente por poseer dos bolsas de marihuana.

Sobre este delito, no se ha informado más, ni cuál sería la violación específica que cometió el pelotero.

De manera extraoficial trascendió que el pelotero sería el principal sospechoso de la muerte de la menor por supuesto maltrato físico hace la infante. Así como una presunta violación; sin embargo, la autoridad todavía no ha manifestado la situación de forma oficial.

En tanto elementos de la FGE señalaron que la detención de Mitre no estaría vinculada por el momento con el deceso de la menor. Y únicamente estará en su aprehensión a espera de una audiencia por posesión que puede ser en otras 48 horas.

Este es el mismo plazo que tiene la autoridad para indagar por aparte, en la muerte de la menor cuya necropsia dio positivo a shock hipovolémico por laceración de arteria renal.

Hasta estos momentos, la investigación de la muerte de la niña de dos años podría presentarse para su judicialización bajo los protocolos del delito de feminicidio, que pretenden exponer la vulnerabilidad de la víctima frente al agresor.

Apenas hace nueve meses, Mitre fue detenido por un delito de violencia familiar contra una joven tijuanense, Jazmín N. Donde el beisbolista aceptó su culpabilidad agotado el proceso, y llegó a una serie de acuerdos.

Entre dichos acuerdos, se estableció que Jazmín recibiería un monto de 90 mil pesos como reparación del daño. Al tiempo que Mitre debería cumplir una orden de restricción firmada durante 13 meses para no acercarse a la víctima, y acudir a una terapia psicológica.

En ese sentido, las autoridades no han manifestado que esto pueda implicar un problema para el caso actual del beisbolista. Sin embargo, especialistas han comentado que si bien, Mitre no habría incumplido con la encomienda de la autoridad pues no hay registros de acercamiento a Jazmín. Pero al haber aceptado su culpabilidad por violencia familiar, se podría formar un precedente en cualquier otro tipo de delito que haya cometido.

Culpan a Sergio Mitre de asesinar a su hijastra.

Por otro lado, el club Saraperos de la capital de Coahuila del que Mitre forma parte, ha manifestado que hasta en tanto no exista una resolución o esclarecimiento sobre los hechos por parte de la autoridad, no habrá pronunciamiento de su parte.

(Tomado de Vanguardia).

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.