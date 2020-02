Culmina con éxito el Torneo Cuadrangular de Box

Helicóptero en el que viajaba Kobe Bryant no presentaba falla en el motor. De acuerdo a un reporte preliminar de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), el helicóptero en el que viajaba Kobe Bryant, su hija, Gianna, y siete personas más y que de desplomó el pasado domingo 26 de enero en las montañas de la ciudad de Calabasas, California no presentó falla visible en su motor.

A pesar de que el día de hoy la NTSB dio a conocer los adelantos de su investigación en torno al trágico accidente que le costó la vida del ex basquetbolista de los Lakers de Los Ángeles, esta agencia norteamericana detalló que el reporte final podría tomar hasta un año de elaborar, una vez que se considere algunos otros factores como los meteorológicos, tráfico aéreo, humanos, etc.

Wreckage from the helicopter that crashed last month and killed Kobe Bryant, his daughter and seven others did not show any evidence of engine failure, investigators said Friday. https://t.co/tk2BiDNW6l — SportsCenter (@SportsCenter) February 7, 2020

“Secciones visibles del motor no mostraron evidencia de una falla interna sin contener o catastrófica”, detalló la NTB en la tercera página de su reporte preliminar.

NTSB issues preliminary report Fri., Feb. 7, 2020, on the Jan.

26, 2020, helicopter crash near Calabasas, California; https://t.co/juKBva0pI6 pic.twitter.com/CylosHcqIM — NTSB_Newsroom (@NTSB_Newsroom) February 7, 2020

Asimismo, en la información dada a conocer, se detalló que el piloto del helicóptero, Ara Zobayan, contaba con las certificaciones adecuadas para operar la aeronave. Su más reciente examen de vuelo fue realizado el 8 de mayo de 2019, Zobayan recibió calificaciones satisfactorias por las maniobras realizadas durante el ejercicio.

The finding that the chopper didn’t lose power before slamming into the hillside is one key conclusion, but many questions remain unanswered. https://t.co/T04C5uxh0m — Los Angeles Times (@latimes) February 7, 2020

Kobe Bryant, Gianna Briant, y siete personas más perdieron la vida durante este trágico siniestro. Casi una semana después del fatal accidente, la Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles confirmó que los restos de la leyenda de la NBA y de su hija de 13 años fueron entregados a sus familiares tras ser plenamente identificadas sus identidades.

A Times data analysis tracked the final moments of the flight, finding the helicopter flew dangerously close to another hillside just before crashing. https://t.co/jkTl681SoE — Los Angeles Times (@latimes) February 7, 2020

