Culiacán y Mazatlán definirán al campeón de la LMP

Julio César Chávez Jr quiere un tiro con Connor McGregor. Tras un amague de reto realizado por Floyd Mayweather, Connor McGregor recibió un nuevo desafío y en esta ocasión fue de un pugilista mexicano. A través de un video, Julio César Chávez Jr cargó contra el peleador irlandés y aseguró que si lo enfrenta en una función de box ganaría con facilidad.

“Si yo peleo con Conor McGregor en box, estoy seguro que lo noqueo en menos de ocho rounds, si no lo hago, que no me paguen”, afirmó el hijo de la leyenda del boxeo nacional, quien aprovechó que el nombre de Connor McGregor resurgió en el mundo deportivo tras su retorno a los octágonos de la UFC.

La carrera de Julio César Chávez Jr ha transcurrido en medio de la polémica y malas decisiones. Después de dos años de ausencia en el pugilismo, el Jr volvió a los rings para pelear en dos ocasiones en 2019. El nacido en Culiacán venció al colombiano Evert Bravo por nocaut en el décimo round de la batalla realizada en San Juan de los Lagos, Jalisco el pasado 10 de agosto.

Posterior a su regreso triunfal, Chávez Jr volvió a las andadas y no logró dar el peso para su combate ante Daniel Jacobs. El boxeador mexicano no pudo contener los embates del norteamericano y decidió abandonar la pelea tras el quinto round de la función llevada a cabo en Phoenix, Arizona el mes pasado.

Connor McGregor tiene un antecedente en el mundo del Box. En agosto de 2017, cambió los octágonos de la UFC por los cuadriláteros y las artes marciales mixtas por el pugilismo al sacar del retiro a Floyd Mayweather.

La pelea se desarrolló en un ambiente de morbo por conocer el estilo de pelea de ‘Notourious’. El irlandés aguantó 10 rounds ante el multicampeón mundial, sin embargo, finalmente fue vencido por nocaut técnico.

