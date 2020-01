Cuellar le contesta a Charlyn

José Altuve niega uso de equipo electrónico en su uniforme. Después de que corrieran las versiones de que los jugadores de los Astros de Houston, José Altuve y Alex Breggman; utilizaron equipos electrónicos debajo de su uniforme para recibir información sobre los lanzamientos que recibían en pleno juego, el segunda base venezolano rechazó categóricamente, a través de su agente, los señalamientos.

“José Altuve me llamó y me dijo que quiere que se sepa que él nunca, jamás ha utilizado un dispositivo electrónico en un partido de Grandes Ligas, nunca. Nunca recibió cualquier forma de pista o información a través de un producto electrónico que estuviera en su cuerpo o en su uniforme. Nunca ha utilizado un dispositivo electrónico”, señaló Scott Boras, representante de Altuve.

#MLB | Mediante su agente, Scott Boras, José Altuve respondió a las alegaciones en redes sociales sobre el uso de dispositivos electrónicos adheridos a su cuerpo. MLB dijo que no encontró pruebas de esto. | #ElExtrabase. pic.twitter.com/xU0CvqUIB1 — El Extrabase ⚾️ (@ElExtrabase) January 17, 2020

Los comentarios de Altuve a través de Boras llegaron como respuesta a los señalamientos que comenzó en redes sociales. Los usuario especularon acerca de que el MVP de 2017 no dejó que sus compañeros de equipo rompieran su playera, durante el juego 6 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2019; después de que bateara un jonrón sobre la serpentina de Aroldis Chapman. Este batazo dejó tendidos en el terreno a los Yankees de Nueva York y mandó a Houston a la Serie Mundial.

Chapman throws 100 + but yet Jose altuve is sitting on this pitch like it’s batting practice lmao pic.twitter.com/gwp8TDusGC — john (@iam_johnw) January 16, 2020

De acuerdo a lo rumorado, Altuve habría utilizado un dispositivo electrónico en su pecho que proveía señales sobre el tipo de lanzamiento que estaba por recibir. En una entrevista hecha al finalizar el partido, el venezolano afirmó que no permitió que sus compañeros lo dejaran sin camisa porque es “tímido” y podía “meterse en problemas con su esposa”.

On top of the adrenaline pumping and telling ur teammates not to rip your jersey off, your the first one to go into the clubhouse while everyone else celebrates on the field and puts the shirt on over the jersey? Jose Altuve clearly has wires under his jersey. pic.twitter.com/Gb1JNJqc3A — James (@JamesZeht) January 16, 2020

Lo anterior alimentó la teoría de que utilizaba, debajo de su playera, algún tipo dispositivo que le daba ventaja sobre el pitcher rival. En redes sociales circularon fotos sobre algunas formas que se marcaban sobre la casa de José Altuve, sin embargo, podrían tratarse solo de arrugas naturales.

Buenos días, mi Gente!!! Feliz jueves!!! Fuentes afirman que José Altuve no queria que le quitaran el jersey luego del HR a Chapman, porque tenía un parche vibrador en su pecho que le enviaba señales…

Esto pica y se extiende! Seguimos, Positivo y OK. pic.twitter.com/1KsPIWSWUQ — Marino Pepén (@Marino_Pepen) January 16, 2020

El lunes pasado, Grandes Ligas dio a conocer los resultados de la investigación que realizó en torno al esquema de robo de señales que emplearon los Astros de Houston entre 2017 y 2018. Como resultado de las pesquisas, fueron suspendidos por un año el manager del equipo, AJ Hinch, así como el gerente general, Jeff Luhnow, y la franquicia fue multada con cinco millones de dólares.

Breaking: Houston Astros GM Jeff Luhnow and manager AJ Hinch have been suspended for one year. An MLB investigation found the team used technology to cheat during its World Series-winning 2017 season, sources familiar with the punishment tell @JeffPassan. pic.twitter.com/waSkuTaoMO — SportsCenter (@SportsCenter) January 13, 2020

Resultado del reporte que dio Grandes Ligas; los Medias Rojas de Boston anunciaron que, por decisión mutua, el manager Alex Cora no continuaría con el club. Cora fue nombrado en el reporte de MLB como uno de los autores de esta estrategia; que utilizaba cámaras y pantallas para descifrar los lanzamientos de los rivales, cuando fungió como coach en Houston en 2017.

Statement from the Boston #RedSox and Alex Cora: pic.twitter.com/qXsUhSobSy — Red Sox (@RedSox) January 15, 2020

Cora fue contratado en 2018 por Boston y en ese año levantó la Serie Mundial. Sin embargo; los Medias Rojas también son investigados por Grandes Ligas por realizar estas prácticas que están en contra de la integridad del deporte y del reglamento.

Asimismo, los Mets de Nueva York informaron del despedido de su manager Carlos Beltrán. El boricua fue mencionado en las investigaciones como uno de los jugadores de los Astros que lideraron este esquema de robo de señales. El ahora manejador fue contratado en noviembre de 2019 y fue dejado en libertad dos meses después de su nombramiento.

Breaking: Carlos Beltran is out as New York Mets manager due to his involvement in the Houston Astros’ sign-stealing scandal, sources tell @JeffPassan. pic.twitter.com/GkUdzKxpDk — SportsCenter (@SportsCenter) January 16, 2020

