Cubo Torres arremete contra la Liga Mx. Érick Torres volvió hace un par de años a la Liga Mx, sin embargo, no logró consolidarse y decidió regresar a la Major League Soccer (MLS) al fichar con Atlanta United. Debido a su poca actividad en el balompié mexicano, el delantero tundió a sus exequipos y aseguró que en futbol norteamericano sí le tienen “confianza”.

Cubo Torres: 'En México no me dan la confianza que me tienen en la MLS’. https://t.co/4Rf7cI3SdN pic.twitter.com/eUpOPqgyPL — MedioTiempo (@mediotiempo) August 16, 2020

“Lo principal es que me dan la confianza, el respaldo que yo y cualquier jugador necesita, cosas que en México no tuve y eso es lo que todos necesitamos. En Chivas USA era el titular y fui tomando confianza para demostrar lo que soy capaz de dar y eso me llevó a pelear campeonatos de goleo, ir a la Selección y todo eso fue porque tenía ritmo de juego y en México por diferentes circunstancias no he tenido”, declaró el Cubo en entrevista con ‘Mediotiempo’.

Cubo Torres mantiene vigente su anhelo por volver a Selección Mexicana 🇲🇽https://t.co/QnBlUdyPwu — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) August 13, 2020

Torres estuvo en los últimos tres torneos con los Xolos de Tijuana, empero, el atacante acusó que los fronterizos no le daban mucha actividad; pese a que él considera que respondía en los pocos minutos que podía jugar.

“En Tijuana por mí no quedó, siempre traté de hacer bien las cosas y cuando me metían pude hacer goles en los pocos minutos y no me dieron continuidad de tener minutos o algunos juegos que es importante para un jugador para llegar a tu máximo nivel y en México nunca se me dio como aquí en la MLS”, añadió.

‘Cubo’ Torres admitió que le gustaría volver a Chivas 🐐 👀https://t.co/uxykuztqVm — Futbol Picante (@futpicante) August 12, 2020

Érick Torres se convirtió en el segundo jugador mexicano proveniente de la Liga Mx que fichó con Atlanta United. El Cubo se unió a Jürgen Damm, quien dejó a los Tigres para contratarse con esta club hace algunas semanas.

