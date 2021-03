Cuauhtémoc Blanco culpa a Peláez por no dejarlo retirarse en América. Hace cinco años, Cuauhtémoc Blanco jugó por última ocasión en las canchas de la Liga Mx y finalmente obtuvo su deseo de retirarse como jugador de América, sin embargo, su deseo fue impedido tiempo atrás por un directivo del club.

Tras jugar aquel mítico partido en el Clausura 2016, Blanco Bravo acudió a la mesa de Futbol Picante, programa de ESPN, y acusó a Ricardo Peláez, quien en ese entonces era comentarista de televisión, de haber impedido su retiro con las Águilas, a pesar de que tenía la venia de Emilio Azcárraga Jean, propietario del club.

“Yo hablé con el jefe (Emilio Azcárraga) y me dijo que ya iba para allá, acuérdate que hasta yo te hablé por teléfono. Y tú me dijiste que ‘sabes qué, es que no entras en mis planes porque le vas quitar protagonismo al Piojo'”, declaró el Cuau durante su participación en el programa.

Peláez negó esta versión y aseguró que Azcárraga Jean le dio la libertad para tomar la decisión final sobre la contratación Cuauhtémoc. Finalmente, el otrora directivo de los Azulcremas decidió no brindar una última oportunidad al ídolo de Tepito, quien vio frustrado su intento de jugar un último torneo con el equipo de sus amores.

Después de unos años de su petición, Blanco Bravo, quien era alcalde de la ciudad de Cuernavaca, salió del retiro y disputó un último cotejo con América. El partido fue el 5 de marzo de 2016 ante Morelia, en el estadio Azteca. Cuauhtémoc estuvo cerca de marcar un increíble gol y se despidió como un ídolo ante la afición.

