Cuauhtémoc Blanco afirma que no hay líderes en la Selección Mexicana. Cuauhtémoc Blanco criticó a la Selección Mexicana por sus derrotas ante Estados Unidos y Canadá en las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022. El exjugador y actual gobernador de Morelos señaló que el Tri carece de líderes que puedan comunicar mejor un mensaje al interior del grupo.

“Hay muchos jugadores con mucho talento, pero les falta comunicación. Un líder como lo éramos García Aspe, Luis Hernández, mi persona. Creo que es vital la comunicación. Como mexicano y exfutbolista, no podemos perder así de fácil con Estados Unidos y Canadá”, declaró en entrevista con ESPN.

El histórico futbolista de la Selección Mexicana y de América indicó que cuando estaba en el Tri y se perdía un encuentro había un ambiente distinto al de la actualidad. “Conmigo no [se acostumbraba a perder]. Cuando perdíamos, salía molesto, nadie hablaba en el autobús”, añadió el Cuau.

Acerca de las voces que piden la salida de Gerardo Martino tras los más recientes descalabros, Blanco Bravo se mostró escéptico a que esta sea una buena decisión. “No sé si cambiar de aires, sería una decisión de la gente de pantalón largo en la Federación y les digo a los jugadores que saquen la casta y el coraje. Somos mexicanos guerreros y nos caracteriza sacar la casta”, mencionó.

Finalmente, Cuau pidió a los jugadores de México demostrar su talento y no rendirse ante la adversidad. “Hay un buen de talento, hay muchos en el extranjero, que antes no se veía y que recuerden cuando eran chavos y se aventaban de cabeza. A veces no salen las cosas, pero hay que insistir”, concluyó.

México cedió el liderato del Octagonal Final tras perder de manera consecutiva ante Estados Unidos y Canadá y cayó hasta el tercer puesto de la clasificación mundialista.

