Cuatro mexicanos a campeonatos de la USGA.

Un total 62 golfistas disputaron la Clasificación y se llevó a cabo en el Club de Golf México.

Cuatro golfistas mexicanos mostraron su mejor juego en el Club de Golf México para conseguir un lugar en el U.S. Girls’ Junior Championship y el U.S. Junior Amateur Championship, eventos que tienen una clasificación en nuestro país derivado de la alianza entre la Federación Mexicana de Golf y la United States Golf Association.

Alenka Navarro finalizó con 69 golpes (-3) y se quedó con la exención para disputar el U.S. Girls’ Junior Championship, que se llevará a cabo del 17 al 22 de julio en el Blue Course del U.S. Air Force Academy Eisenhower G.C. en Colorado Springs, Colorado.

“Tengo una semana de descanso porque después tengo dos torneos que son el FCG Callaway World Championship y el IMG Academy Junior World Golf Championship. Voy a venir de semanas competitivas y eso me puede ayudar a llegar con ritmo”, comentó la jugadora, de 18 años, de Paraíso Country Club.

La segunda invitación para el U.S. Girls’ se definió en un emocionante playoff en el cual Valentina Peña derrotó a Miren Ontañón con par en el segundo hoyo de desempate para conseguir su lugar en el campeonato juvenil más importante de los Estados Unidos.

Por su parte, Leonardo Lavalle y Nicolás Domínguez aseguraron su presencia en el U.S. Junior Amateur Championship y tras entregar tarjetas de 68 (-4) compartieron los honores de medallista. El campeonato que cumplirá su edición 75 se disputará del 24 al 29 de julio en el Daniel Island Club de Charleston, Carolina del Sur.

“Definitivamente, la clave estuvo sobre el green. Metí muchos putts, la rodé muy bien y todas salieron en línea”, mencionó Leonardo Lavalle, quien llegaba a esta clasificación luego de sus victorias en los Nacionales Conade y el Campeonato Nacional de Parejas.

Finalmente, Domínguez, quien al concluir el verano se integrará al equipo de golf de la Universidad de Missouri, destacó: “buscaré prepararme de la mejor manera tratando de fortalecer todas las partes de mi juego para tener una buena estrategia en Charleston”.

La siguiente clasificación de la United States Golf Association que se jugará en territorio mexicano será el U.S. Amateur Qualifier, que tendrá lugar en el Club de Golf Chapultepec el día 24 de julio.

