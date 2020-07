Cuatro jugadores de los Bravos de Atlanta tienen COVID-19. Brian Snitker, manager de los Bravos de Atlanta, reveló que cuatro jugadores del equipo dieron positivo a las pruebas de detección de COVID-19. El manejador anunció que Freddie Freeman, Will Smith, Pete Kozma y Touki Toussaint fueron los peloteros afectados por el virus SARS-CoV-2, a 19 días del esperado inicio de la temporada de Grandes Ligas.

JUST IN: 4 Atlanta Braves players have tested positive for the coronavirus, including two who have shown symptoms of the virus. https://t.co/uJS7wLRNgN

