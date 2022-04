Cuatro equipos de Veracruz califican en Tenis de Mesa.

Cumplen en la primera jornada del Macro Regional. Este sábado se espera a más calificados.

Cuatro de las seis categorías que representan al estado de Veracruz en el Macro Regional de Tenis de Mesa Zona “D” han conseguido su pase a los Juegos Nacionales CONADE 2022, tras celebrarse el primer día de actividades en el Auditorio “Benito Juárez” de la ciudad y puerto de Veracruz, escenario que reunió a más de un centenar de atletas de los estados de Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Puebla, la UNAM y Veracruz.

Lo anterior fue informado por Félix Ballesteros, presidente de la Asociación en Veracruz de Tenis de Mesa, organizadora del evento con apoyo del Instituto Veracruzano del Deporte, quien confirmó que las categorías que han logrado su pase como equipo a los Juegos Nacionales CONADE 2022 son la Sub 15 Varonil y Femenil, la Sub 19 Varonil y la Sub 21 Femenil.

La categoría Sub 9 Varonil buscará el primer lugar este sábado al enfrentar a la representación de Yucatán. Mientras tanto, las categorías Sub 15 y Sub 21 de la rama Femenil enfrentarán también a Yucatán por el segundo y tercer lugar.

Este sábado continúan las actividades del Macro Regional de Tenis de Mesa Zona “D” a partir de las 9.30 de la mañana en la modalidad de equipos y por la tarde arrancan las acciones de la clasificación individual para todos aquellos deportistas cuyos equipos no hayan obtenido su pase a los Juegos Nacionales CONADE 2022.

CALIFICADOS

CATEGORÍA SUB 15 FEMENIL

Roberta Hernández Ramírez

Camila Haro Lara

Daniel Torres Hernández

Evelin Silva Cruz

CATEGORÍA SUB 15 VARONIL

Ilan Lima Ortega

Oliver de la Torre

Erick Gael Olano

Santiago Bolaños Galicia

CATEGORÍA SUB 19 VARONIL

Rogelio Castro

Alexis Ángel Bustos

Rodrigo Ballester Lince

Joshua Alfonso Acevedo.

CATEGORÍA SUB 21 FEMENIL

Aline Luna Solórzano

Ariana Flores

Aranza Rodríguez Álvarez

Ivanna Ihali Obaya.

