Cuatro amistosos más.

Emociones Compartidas. Por Carlos LÓPEZ GUTIÉRREZ DE VELASCO.

Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina. Un poco menos de tres meses es lo que nos separa del evento futbolístico más importante del mundo. La fiesta de todos está cerca.

Mientras tanto, la selección de México sigue dejando inseguridad. Contra Paraguay, otra derrota. Se entendían las circunstancias del compromiso; tres días de preparación y contar enteramente con jugadores del campeonato nacional. Siendo que nuestros mejores elementos están en Europa, fue un equipo ‘B’ el que enfrentó al conjunto guaraní. El problema es que el combinado azteca no tiene capacidad de plantel para formar un equipo ‘B’. Sin embargo, pese a todo lo anterior, no fue el peor partido que le hemos visto a Gerardo Martino. Dominó, de momentos, y podemos decir que, al menos estadísticamente, fue superior en el encuentro. Se vieron cosas buenas, pero perder es la constante.

En Qatar la vamos a pasar muy mal si no encontramos al jugador de peso específico, al que impacte al equipo desde la personalidad y lo futbolístico. Eso está haciendo falta noche tras noche. Como mencioné, se pueden rescatar elementos de amistosos como el del miércoles, pero son los jugadores que aportan, no los que mueven. Y eso, sin mencionar que hay varios que están levantando la mano y que ha desperdiciado el Tata tras no convocarlos a compromisos como estos, que para eso sirven.

Se han jugado cuatro amistosos contra selecciones latinoamericanas en 2022: Guatemala, Uruguay, Ecuador y Paraguay; en ninguno se ganó ni marcó gol. La falta de variantes ofensivas es evidente; lo preocupante es que la solución parece no estar ni en Europa ni en México. En las eliminatorias de Concacaf vimos un poco más de lo mismo.

Cada vez estamos un poco más cerca del certamen y, al mismo tiempo, más lejos de un convencimiento general de lo que, aficionados y prensa, vemos en El Tri.

Cuatro amistosos. Esa es la distancia hacia el próximo mundial. Cuatro amistosos; Perú, Colombia, Irak y Suecia. Ninguno de ellos irá al mundial, pero se espera, al menos, una versión productiva de México, y que, como ha pasado en diversos jugadores de la selección, la fiebre mundialista se refleje en el nivel.

