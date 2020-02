¿Cuánto ganan los mexicanos en la MLS? El jugador mexicano ha encontrado una auténtica mina de oro en el balompié norteamericano. Hombres como Marco Fabián, Giovani Dos Santos y Alan Pulido ‘sacrificaron’ un ‘mejor nivel de competencia’ por percibir más ceros en sus cuentas bancarias.

CHICHARITO

El fichaje bomba de LA Galaxy, Javier Hernández le puso fin a su aventura europea por una buena cantidad de dinero. ‘Chicharito’ se despidió del Sevilla para enrolarse en las filas angelinas donde se embolsará cerca de 6 millones de dólares.

CARLOS VELA

La estrella de LAFC, Carlos Vela, se da una vida de lujos gracias a los 4.5 millones de dólares que llegan a sus bolsillos. Tras dos temporadas, el ‘Bombardero’ se ha ganado a pulso el cariño de la afición de la MLS. El único pendiente del mexicano es conquistar el título del balompié norteamericano.

RODOLFO PIZARRO

Luego de conquistar títulos con Pachuca, Chivas y Monterrey, Rodolfo Pizarro decidió emigrar a la MLS. En territorio norteamericano, el talentoso mexicano se embolsará cerca de 4 millones de dólares.

ALAN PULIDO

Luego de salir campeón goleador de Chivas, Alan Pulido se despidió del Rebaño Sagrado y abrazó a la MLS. El atacante tamaulipeco firmó con Sporting Kansas City. Con su nuevo equipo ‘Puligol’ se llevará la cantidad de 4 millones de dólares anuales. El ariete firmó un contrato por cuatro años.

🗨️With preseason in full swing, @alanpulido sits down with @CarterAugust1ne to talk teammates, #SportingKC dreams and what the #⃣9⃣ means to him.#SKCpreseason // @childrensmercy pic.twitter.com/IQVPhOu52K

— Sporting KC (@SportingKC) February 9, 2020