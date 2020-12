¿Cuándo se anunciará el regreso del Águila de Veracruz?. Cuitláhuac Jiménez, gobernador del estado de Veracruz, confirmó el regreso de los gloriosos Rojos del Águila de Veracruz a la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), sin embargo, con el pasar de los días este tema ha sido relegado en la agenda deportiva.

ASÍ SERÁ



Con una inversión de 120 millones de pesos, compartida entre el gobierno y la iniciativa privada, este es el proyecto para remodelar la casa del Águila de Veracruz en su regreso el 2021 a @LigaMexBeis.



Además, @PROBEISMX construirá junto una escuela.#LaCasaDelRey pic.twitter.com/NA592ZqRv1 — Roberto Espinoza (@Beisbolpuro) November 28, 2020

Ante esta situación, José Maiz, presidente de los Sultanes de Monterrey, confirmó que aún no se aprueba el retorno de los Emplumados en la asamblea de dueños de la LMB, empero, señaló que en pronto se podría dar el visto bueno al ingreso del Águila.

¡El béisbol regresa a Veracruz! Estamos contentos de que el Águila de Veracruz se integre a la Liga Mexicana de Béisbol, apoyaremos a los inversionistas para traer derrama económica. Así ganamos todos https://t.co/6qByiWPdAs — Cuitláhuac García (@CuitlahuacGJ) November 1, 2020

“Mira, todavía no ha sido aprobado eso en la asamblea, sí sé que el equipo de Veracruz quiere entrar, también sé que se ha estado en pláticas con los Charros de Jalisco, todavía no se ha definido nada, creo que están cerca de llegar a un acuerdo”, expresó el directivo de Monterrey.

#NoticiasAlCalor ⚽️⚾️ | Habrá futbol y beisbol profesional en #Veracruz… si empresarios deciden invertir. Gobernador recordó que están disponibles las franquicias de Tiburones Rojos y Águila de Veracruz.https://t.co/x55vITFH5O#ChecaloEnAlCalor pic.twitter.com/KZJtNPZWy7 — Al Calor Político (@alcalorpolitico) November 24, 2020

Acerca del posible regreso de Veracruz y de los Charros de Jalisco a la Liga Mexicana, Pepe Maiz auguró éxito a ambas franquicias, si se confirma su inclusión, debido a la importancia que tiene el beisbol en estas plazas.

“Creo que esos equipos son de los que pueden sobrevivir bien, hay plazas más pequeñas, estadios más pequeños, donde sería más problemático porque sí perdimos dinero el año pasado al no haber patrocinios, no hubo entradas, nada de nada, no hubo beisbol”, añadió.

TOMAN FORMA



El proyecto del Águila de Veracruz en su regreso a @LigaMexBeis ya tiene gerente deportivo. Se trata del experimentado Jesús "Chino" Valdez, quien en este momento funge en el mismo puesto con @venados_mzt.



Valdez fue asesor del Águila campeón en 2012.#LaCasaDelRey pic.twitter.com/5s0UbDApkv — Roberto Espinoza (@Beisbolpuro) December 1, 2020

Por último, señaló que entre el 8 y 10 de diciembre se podría confirmar la vuelta del Águila a la LMB. “Mira pienso que eso se tiene que definir en la próxima reunión en diciembre, nosotros vamos tener nuestra reunión vía zoom, ahí se va tener que definir ahí, entre el 8 y el 10 de diciembre”, concluyó.

En el beisbol existe una carta intención para el retorno de los Rojos del Águila de Veracruz a la Liga Mexicana



En el futbol el Tiburón asoma la aleta para jugar en la Liga de Expansión de la Femexfut



En el basquetbol se estudia la posibilidad de regresar a los Halcones Rojos pic.twitter.com/zVUZ9O9bwv — LaDeport (@La_Deport) November 25, 2020

La LMB había reveló hace algunas semanas que un grupo de empresarios expresaron su firme intención en ingresar a la liga con una franquicia de expansión que serían los Rojos del Águila de Veracruz.

