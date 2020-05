Cuando María Sharapova se olvidó del tenis y le entró al box.

Una faceta poco conocida de la tenista que se robó el corazón de millones.

María Sharapovaya dejó el tenis profesional, tras el anuncio de su retiro el 26 de febrero de 2020, pero entre las múltiples actividades de la tenista, hubo una época donde inició su afición por el boxeo y se ajustó los guantes.

Corría el mes de octubre e 2016 cuando la rusa colgó unas fotos entrenando en un gimnasio. Con los guantes puestos y con un auxiliar para despertar sus reflejos. Poco después apareció un video también.

“Todo esto… por algunos carbohidratos”.

Antes de ser sancionada por la WADA por el uso de Meldonio, una sustancia prohibida. María tomó el boxeo como un complemento de su preparación.

El box es un deporte que otorga velocidad y fuerza, agudiza los reflejos y mejora la condición física.

Poco después se dejó ver golpeando un costal, con lo que ya había quedado claro que le agarró el gusto como complemento a su preparación.

El boxeo también ayuda a manejar el estrés y en ese momento de incertidumbre, le fue necesario poder mantenerse ocupada en los entrenamientos, pero con la cabeza fría ante la situación que atravesó.

Modeló, fue imagen de Porsche como marca, empresaria, deportista. Una mujer muy ocupada en el jet set mundial que contribuyó con su percha a definir al deporte blanco como la elegancia de su práctica.

Nunca dejó de ser divertida y en una entrega de premios. Sharapova se convirtió en lo único que el boxeador Floyd Mayweather Jr. no pudo eludir, su estatura.

