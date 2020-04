¿Cuáles equipos de la Liga MX han recortado el salario de sus jugadores? El mundo atraviesa por momentos difíciles debido al COVID-19 y el futbol mexicano no está exento. La crisis por coronavirus que provocó el parón del Clausura 2020 ha orillado a los clubes a tomar decisiones drásticas como rebajar los salarios de sus jugadores para hacer frente a la crisis.

De los 18 clubes que militan en el máximo circuito del balompié nacional, la mitad ya hicieron el ‘ajuste’. De los nueve que restan, dos equipos están en pláticas mientras que el resto no se ha pronunciado.

El primer equipo en apretarse el cinturón fue Gallos Blancos de Querétaro. Víctor Manuel Vucetich, técnico del conjunto queretano reveló en su momento que el equipo había llegado a un acuerdo con la directiva.

“Se hizo un tipo de pacto, como no hay ingresos que se dé un porcentaje cubriendo sobre todo a los jóvenes que ganan menos por el tiempo que pueda venirse, pero posteriormente se va a dar totalmente lo que es el salario”, dijo en entrevista con el portal de ‘Mediotiempo’.

“Yo en lo personal no lo veo mal, creo que es un momento de respaldar, sabemos que no hay ingresos, que no hay televisión, que no hay entradas, entonces es lógico que un momento dado la participación de todos”, añadió el ‘Rey Midas’.