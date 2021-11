¿Cuál es tu verdadera personalidad de liderazgo y cómo la encuentras?

Roberto Matosas / El Dictamen

O en el caso de la novela de golf y la película“La leyenda de Bagger Vance”, ¿cuál es su auténtico swing?

Bagger Vance, interpretado por Will Smith, es el misterioso caddie de Rannulph Junuh (Matt Damon).Bagger ayuda a Junuh a superar sus demonios de la guerra y a encontrarse a sí mismo descubriendo su auténtico swing de golf.Bagger le dice que, en el golf, hay muchos cambios para elegir.Sin embargo, solo hay un swing perfecto, el swing auténtico.El explica:

“Dentro de todos y cada uno de nosotros hay un verdadero swing auténtico.Algo con lo que nacimos.Algo que es nuestro y solo nuestro.Con el tiempo, el mundo puede robarnos ese columpio y quedar enterrado dentro de nosotros “.

Todo lo que tenemos que hacer es apartarnos del camino y dejar que nos encuentre.En la vida y en la carrera, ese auténtico swing es encontrar tu propósito y ser más de lo que ya eres, el líder que debías ser.

¿Cuál es tu auténtico swing?

Bagger explica que las manos son mucho más inteligentes que la cabeza.En el golf, no querrás pensar demasiado.Solo te meterá en problemas.Para encontrar su swing auténtico, su propósito en la vida, debe evitar que su cabeza se interponga en su camino.No se preocupe por lo que piensen los demás (no el swing perfecto);deja de compararte con los demás o de hacer lo que siempre es práctico (otros cambios no perfectos).

¿Cómo encuentras tu auténtico swing, tu verdadera personalidad de liderazgo?

1. Identifica tus fortalezas y pasiones.Existen muchas herramientas que pueden ayudarlo a encontrarlas.

Si quieres ser promedio, corrige tus debilidades.

Cuando era niño, era pobre en matemáticas.Mis padres hicieron lo que harían la mayoría de los padres asiáticos.Me consiguieron un tutor de matemáticas.Todas las noches con mi tutor pasaba por un infierno.Después de tres meses de trabajar duro, noche tras noche sintiéndome estúpido, pude llevar mis habilidades matemáticas de pobre a un poco por encima de las malas.

Luego entré en el mundo empresarial.La evaluación del desempeño de fin de año salió a la luz que yo era débil en mi planificación analítica.Así que, semana tras semana, mes tras mes, trabajé en ello.Pude elevar mis habilidades analíticas al promedio.

¿En qué me estoy convirtiendo?Promedio.

Ahora, no hay nada de malo en el promedio.Si quieres ser promedio, este es un buen enfoque.

Sin embargo, muchos de nosotros queremos ser excepcionales en algo.Si deseas ser distintivo, debesidentificar sus fortalezasy aprovecharlas enfocándote en desarrollarlas aún más.

Unestudio de McKinseysobre liderazgo centrado muestra:

“De todas las dimensiones del liderazgo centrado, el significado tiene un impacto significativo en la satisfacción tanto con el trabajo como con la vida;de hecho, su contribución a la satisfacción general con la vida es cinco veces más poderosa que la de cualquier otra dimensión”.

2. Aprovecha tus fortalezas, pasiones y experienciasprofundizando para determinar más específicamente quién, qué, dónde y cuándo para cada uno.Esto aporta más claridad y divide las cosas en piezas procesables del tamaño de un bocado.

3. Emprende el camino de ser más de lo que ya eres tomando medidas ahora, avanzando por ese camino.

Como dice Bagger, “Ahora sales de las sombras.Es hora de que elijas.Juega el juego, tu juego, el único que debías jugar tú, uno que te fue dado cuando vienes a este mundo.Ahora es el momento.”

Sí, ahora es tu momento.¡Sea ese auténtico líder!

Lance Tanakaes el fundador y director gerente deThe Lance Tanaka Groupy ha ocupado altos cargos en los EE. UU. Y Asia en Pepsi-Cola Indonesia, Taiwán, Singapur y Japón.

