¿Cuál es el estilo de pelea de Batman?

En las viñetas, el Caballero de la Noche domina todas las artes marciales conocidas. No obstante, en la trilogía de Nolan, rara vez se despega del suelo. Ésto porque utilizaron un estilo de pelea llamado “Keysi Fighting Method” que fundado en España apenas 6 años antes de la grabación de Batman Inicia.

(En la foto, Justo Diéguez posa junto a Christian Bale caracterizado).

Justo Diéguez Serrano fue el responsable de ésta innovación, él recibió capacitaciones de Dan Inosanto (el alumno estrella de Bruce Lee), mientras entrenaba, pudo conocer a Buster Reeves, éste duo creyó que en peleas callejeras no hay tiempo necesario para hacer las espectaculares patadas orientales, y menos las piruetas usadas por los ninjas, así que crearon una postura de defensa triangular llamada “El Pensador”.

Renato García (maestro del KFM en México) nos platicó que la característica postura de las manos en la cabeza no sólo permite salvaguardar el cráneo de un ataque frontal, sino que resulta idóneo en 360 gratos. Además, el usuario tiene por objetivos los riñones y bíceps del contrario para agotarlo y terminar el combate lo antes posible. No obstante, el brusco sistema no fue diseñado para competencias ni tiene valor artístico, pero es considerado uno de los 10 mejores estilos de pelea ya que una persona sin formación previa es capaz de aprenderlo.

Este último punto fue la clave de su popularidad, ya que dentro de las primeras clases del fundador, los primeros alumnos fueron histriones españoles como Mario Casas, Ana de Armas, Mario Casas o Carlos Bardem. 6 años después, los primeros maestros recibieron la llamada de Christopher Nolan.

El cineasta tenía como encomienda revivir la agonizante franquicia cinematográfica del hombre murciélago. Y justamente uno de los puntos débiles de su antecesor fue un traje ridículo, así que Nolan optó por una armadura blindada que, en la vida real, limitó bastante el movimiento de Christian Bale (por no decir que el casco le dejaba jaquecas frecuentes). Afortunadamente, Buster Reeves armó unas coreografías en las que el protagonista ni siquiera debía separar los pies del suelo.

(En la foto, Justo Diéguez posa junto al fallecido ganador del Oscar, Heath Ledger).

Tan bien hecho estuvo el trabajo, que Reeves fue galardonado en 2009 con el Óscar al Mejor Equipo de Especialistas, por esa inolvidable escena en que Batman humilla a una escuadra de policías SWAT. De ahí, el Keysi estuvo presente en Misión Imposible, Jack Reacher, e incluso salvó la vida de James Bond en Quantum Solace.