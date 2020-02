Cruz Azul viene de atrás y vence a Pachuca

Minnesota saldría del cambio que llevaría a Mookie Betts a Dodgers. Apenas unos días después de que se dieran a conocer los detalles del mega cambio que enviará a Mookie Betts a los Dodgers de Los Ángeles; en un movimiento que involucró a los Mellizos de Minnesota, todo parece indicar que el trueque necesitara de un nuevo parámetro, ante la negativa de los Medias Rojas de Boston de recibir un prospecto por parte de los Mellizos.

Confirmed: Minnesota #Twins now pull out of Mookie Betts trade, as @LaVelleNeal first reported, leaving #Redsox and #Dodgers to complete trade themselves. — Bob Nightengale (@BNightengale) February 8, 2020

De acuerdo a Bob Nightengale, columnista de USA Today, Minnesota quedará fuera del intercambio que llevaría al MVP de 2018 de la Liga Americana a los Dodgers. Los Mellizos habían adquirido preliminarmente al lanzador japonés de Los Ángeles, Kenta Maeda, a cambio de enviar al pitcher prospecto Brusdar Graterol a Boston.

Twins have not backed out of initial 3-team trade that would send Mookie Betts to the Dodgers, I'm told. They are willing to renegotiate and attempt to work through it, though whether it ultimately gets figured out is uncertain. All sides want a resolution by reporting date. — Alden Gonzalez (@Alden_Gonzalez) February 8, 2020

Sin embargo, el cambio ha quedado congelado tras cinco días de que se filtrará a la luz pública. Según múltiples reportes, los Medias Rojas no están conformes con solamente recibir a Graterol, debido a que lo visualizan más como un relevista que como un abridor, por parte de Minnesota.

Por su parte, los Dodgers, quienes aparte de recibir a Betts habían adquirido al lanzador David Price y la mitad de su sueldo, están a la espera para completar un movimiento que mandará al pitcher Ross Stripling y al jardinero Joc Pederson a los Angelinos de Anaheim; dos jugadores que ya no tendrían cabida en la novena con la llegada de los peloteros procedentes de los Medias Rojas.

Bottom line: #RedSox and #Dodgers should be motivated to complete deal. BOS could be left with Betts, Price and all their previous financial concerns, valid or not. LAD would be left with Maeda and Pederson unsettled – and once again they would be shut out on a star. — Ken Rosenthal (@Ken_Rosenthal) February 8, 2020

El intercambio que involucró tres franquicias está detenido y según algunos reportes, esto no evitará que Boston y Los Ángeles finiquiten su acuerdo. Los Dodgers enviarán al jardinero mexicoamericano Alex Verdugo como parte del paquete por el que adquirirán a Mookie Betts, sin embargo, deberán compensar a los campeones de la Serie Mundial de 2018 ante la ausencia de Minnesota en las negociaciones.

Real question is what #RedSox want. #MNTwins could send Graterol and lesser prospect to #Dodgers, then LAD could flip Graterol and a better prospect to BOS. But some in talks sense that negative media reaction to Verdugo-Graterol return for Betts-Price gave BOS ownership pause. — Ken Rosenthal (@Ken_Rosenthal) February 8, 2020

Por otra parte, de acuerdo a múltiples reportes, los Mellizos buscarán concretar la llegada de Kenta Maeda al equipo y trabajarían en un cambio por separado con los Dodgers para reforzar su cuerpo de pitcheo con el japonés.

La llegada de Mookie Betts a Los Ángeles es uno de los movimientos más importantes que se han realizado en esta temporada baja de las Grandes Ligas; empero, ha sido manejado pésimamente por la directiva de Boston desde que fuera filtrado a la prensa.

Feels like Boston’s Winter of Waffling could be a factor in the delayed mega deal. Getting under the threshold seemed like a mandate at times, only a goal at other times. Feels like there’s been inner conflict all along, and trade blowback caused conflict to resurface. #Mookie — Jon Heyman (@JonHeyman) February 8, 2020

El cambio original mandaría a Betts y David Price a los Dodgers, mientras que Boston recibiría a Alex Verdugo (Los Ángeles) y al prospecto Brusdar Gaterol (Minnesota). Por su parte, los Mellizos obtendrían a Kenta Maeda (Los Ángeles).

Tony Clark on the Dodgers, Red Sox, Twins, Angels trade hold-up: pic.twitter.com/4CL1lZVAQ8 — Evan Drellich (@EvanDrellich) February 7, 2020

