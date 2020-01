Cruz Azul rompe las negociaciones por Aké Loba

Anthony Davis recibe oferta de los Lakers de Los Ángeles. De acuerdo a Chris Haynes, Yahoo Sports, los Lakers de Los Ángeles habrían ofrecido una extensión de contrato al ala-pivote Anthony Davis. La oferta de los californianos sería por el máximo al que aspira el jugador, cuatro años y 146 millones de dólares (36.5 mdd anuales).

La estrella de los Lakers llegó a Hollywood a través de un cambio durante la temporada baja. Los angelinos mandaron a Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart y tres selecciones de primera ronda del draft de la NBA a cambio de Davis.

Yahoo Sources: Los Angeles Lakers offered Anthony Davis a max contract extension this morning, but they were informed he would be bypassing in favor of entering free-agency. https://t.co/9Ce2A4ePbI pic.twitter.com/ODta1H40Zi

Según Haynes, el talentoso basquetbolista rechazó la proposición ya que desea convertirse en agente libre. Davis tiene una opción de jugador para la campaña 2020-2021, sin embargo, se espera que también rechace ejercerla ante la proximidad en la que se encuentra de obtener su libertad.

En caso de que el jugador mantenga sus planes de tocar el mercado, Davis puede firmar un contrato máximo de cinco años y 202 millones de dólares, lo que equivaldría a 40.4 mdd por temporada.

Hasta este punto de la campaña, Davis promedia 27.7 puntos y 9.5 rebotes por partido, en 34 juegos disputado. El jugador ha conseguido 17 doble-doble y ha anotado 40 o más unidades en cuatro ocasiones.

Los Lakers de Los Ángeles lideran la Conferencia del Oeste con récord de 29-7 y se ubican cuatro partidos por delante de sus más cercano perseguidor, los Bucks de Milwaukee.

Can confirm that Anthony Davis will enter this summer as an unrestricted free agent after his agent, Rich Paul of Klutch Sports, informed the Lakers that Davis would not be signing the four-year, $146 million extension the team offered him Tuesday morning, @ChrisBHaynes was 1st.

— Dave McMenamin (@mcten) January 7, 2020