Cruz Azul recibe a Tigres y buscará mantener su buen paso. Esta tarde, Cruz Azul recibirá en el estadio Azteca a los Tigres, búsqueda alargar el buen momento por el que atraviesa en la Liga Mx. El partido dará inicio en punto de las 19:00 horas y se espera que una gran cantidad de aficionados a los Felinos realicen el viaje para presencia este duelo.

Invadir a Cruz Azul no es nada nuevo, y el sábado no será una excepción.

Cruz Azul llega en su mejor momento de 2020. La Máquina ha pitado en cuatro de sus últimos cinco juegos y viene de vencer agónicamente en la Liga de Campeones de la Concacaf a Portmore United (2-1).

Los dirigidos por Robert Dante Siboldi comenzaron el certamen con dos derrotas y ocuparon el último puesto de la tabla, lo que prendió las alarmas entre los aficionados celestes. A partir de la fecha 3, el conjunto Cementero liga cuatro encuentros sin derrota y ha sumado 10 de 12 puntos disputados.



